خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: دربخش‌های قبلی این نوشته، موضوع «خدمت به محرومان» و «تسلط بر موضوعات امنیتی و نظامی» در سیره و سلوک آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای بیان شد، در این نوشته، تجربه‌های مدیریتی ایشان در جبهه مقاومت در طول دهه‌های گذشته، بیان می‌شود.

ایجاد، گسترش و توسعه جبهه مقاومت و تلاش برای اثرگذاری آن در ابعاد مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی طی سال‌های گذشته، موضوعی است که درباره اهمیت آن سخن بسیار گفته شده است. در این میان، نقش «آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای» در مدیریت و توسعه راهبردی جبهه مقاومت، از جمله ابعادی است که کمتر درباره آن سخن گفته شده است.

اهمیت این نقش، به‌گونه‌ای توصیف شده است که برخی از فعالان جبهه مقاومت و نهضت‌های اسلامی درباره آن می‌گویند: «در ایران کسی نمی‌داند آقا مجتبی چه‌کاره است، ولی بچه‌های حزب‌الله و نهضت‌های اسلامی، آقا مجتبی را به‌خوبی می‌شناسند.»

برگزاری جلسات متعدد و چندساعته با شهید سید حسن نصرالله و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همچنین حضور در برخی از این جلسات به‌عنوان نماینده رهبر شهید انقلاب اسلامی، از جمله مواردی است که در توصیف میزان ارتباط و آشنایی ایشان با مسائل راهبردی و فرماندهی جبهه مقاومت مورد اشاره قرار گرفته است.

یکی از سیاست‌های راهبردی که بنا بر این روایت، با مدیریت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در حزب‌الله لبنان دنبال شد، تعیین جانشین برای رده‌های مختلف فرماندهی بود؛ به‌گونه‌ای که در صورت شهادت یا از دست رفتن هر یک از فرماندهان، ساختارهای اجرایی، فرماندهی و عملیاتی در سطوح مختلف بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

در همین چارچوب، برخی نیروهای حزب‌الله لبنان، «شیخ نعیم قاسم» را «تحفه و هدیه» آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به حزب‌الله می‌دانند و شماری از فعالان جبهه مقاومت نیز شیخ نعیم قاسم را به نوعی شاگرد آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای توصیف کرده‌اند.

جلسات آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای نیز بنا بر روایت افرادی که طی دهه‌های گذشته تجربه حضور در این جلسات را داشته‌اند، از نظم مشخصی برخوردار بوده و معمولاً در زمان تعیین‌شده آغاز و پایان می‌یافته است. با این حال، جلسات ایشان با شیخ نعیم قاسم از معدود جلساتی عنوان شده که بارها بدون محدودیت زمانی برگزار شده است؛ موضوعی که از اهتمام ویژه ایشان به مسائل مرتبط با مقاومت حکایت دارد.

بر اساس این روایت، این جلسات در فاصله حدود ۱۶ ماه میان انتصاب شیخ نعیم قاسم و انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به رهبری نظام جمهوری اسلامی، بارها برگزار شده است.

یکی از شاگردان ایشان نقل می‌کند که در مقطعی، پس از نابودی داعش در سوریه، از این موضوع ابراز خوشحالی کرده و آن را نشانه‌ای از ثبات حکومت در این کشور دانسته است. به گفته وی، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در پاسخ گفته است: «سوریه مثل چوب کبریت‌هایی است که روی هم گذاشته‌اند.»

به گفته این شاگرد، تحولات سال‌های بعد و سقوط حکومت در سوریه، اهمیت این ارزیابی را آشکار کرد.

این مدیریت راهبردی در فعالیت‌های جهادی، بنا بر روایت فعالان این حوزه، تنها محدود به لبنان، فلسطین، سوریه یا یمن نبوده است. برخی از فعالان جبهه مقاومت در جمهوری آذربایجان نیز در این‌باره می‌گویند: «ما به‌عنوان نهضت اسلامی آذربایجان، نامه‌ها و گزارش‌هایمان را به ایشان می‌نوشتیم. مسئولان مربوط نیز در این موضوع نزد ایشان می‌رفتند و ایشان تعیین تکلیف می‌کردند. بعضی از گروه‌های دیگر از نهضت‌های اسلامی هم زیر نظر آقا مجتبی بودند.»

در مجموع، مجموعه این روایت‌ها، تصویری از نقش کمترگفته‌شده آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در ارتباط با شبکه‌های مقاومت و نهضت‌های اسلامی و همچنین برخی سازوکارهای راهبردی و مدیریتی مرتبط با این جریان ارائه می‌کند؛ نقشی که جزئیات و میزان آن نیازمند بررسی اسناد و روایت‌های مستقل و قابل استناد است.

در بخش‌های بعدی این نوشته، ابعاد دیگری از سلوک علمی و اجرایی آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای بررسی خواهد شد.

منابع:

گفتگو با حجت الاسلام سید امیرحسین علوی گرگانی، نواده آیت الله العظمی علوی گرگانی و از شاگردان آیت الله مجتبی خامنه ای

گفتگو با آقای اسکندر حسین‌اف، مدیر بنیاد نور در کشور آذربایجان

سید علی اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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