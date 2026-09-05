به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صحنه از نظر میدانی هنوز کاملاً روشن و قطعی به نظر نمی‌رسد. اعلام رژیم صهیونیستی مبنی بر کنترل عملیاتی بر تپه علی‌الطاهر در سطح زمین و زیر زمین هم‌زمان با حملات هوایی به این موقعیت و مناطق پیرامونی آن صورت گرفته است. در حالی که اطلاعات موجود حاکی از آن است که نیروهای نظامی صهیونیست هنوز به‌طور کامل وارد این منطقه نشده‌اند.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان با این حال، این موضوع در سایه تحولات شتابان اخیر اهمیت ویژه‌ای دارد. چرا که رژیم صهیونیستی ظاهراً تلاش می‌کند آنچه را یک دستاورد نظامی می‌داند، از یک سو به ابزاری در کارزار انتخاباتی دولت «بنیامین نتانیاهو» و از سوی دیگر به برگ برنده‌ای در مذاکرات پیش از ازسرگیری گفت‌وگوها تبدیل کند. این در حالی است که «جوزف عون» رئیس‌جمهور لبنان به «میشل عیسی» سفیر آمریکا، اطلاع داده است که هیئت دولت لبنان طی ده روز آینده در رم حضور خواهد داشت.

رژیم صهیونیستی می‌خواهد این بار از جایگاهی متفاوت با موقعیت خود پیش از تحولات اخیر وارد این دور از مذاکرات شود. ماجرای علی‌الطاهر نیز یک نقطه مرتفع با ارزش نظامی و جغرافیایی را به شبکه مواضعی اضافه می‌کند که تل‌آویو در تلاش است آنها را تثبیت کند.

مشکل لبنان فقط به کنترل یک نقطه مرتفع محدود نمی‌شود. مسئله مهم‌تر این احتمال است که این نقاط به مرور زمان به یک منظومه امنیتی به‌هم‌پیوسته تبدیل شوند. منظومه‌ای که به رژیم صهیونیستی امکان دهد رفت‌وآمدها در عمق خاک لبنان را زیر نظر بگیرد و بر گذرگاه‌ها و مناطق وسیعی کنترل داشته باشد، بدون آنکه نیازی به اعلام اشغال کامل وجود داشته باشد.

این دقیقاً همان چیزی است که در اظهارات «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، دیده می‌شود. او بر باقی ماندن نیروهای نظامی صهیونیست در آنچه اسرائیل منطقه امنیتی می‌نامد تأکید کرده و خروج نیروهایش از این منطقه را به اطمینان از خلع سلاح کامل حزب‌الله مشروط کرده است.

این رویکرد نیز ظاهراً محدود به دولت فعلی رژیم صهیونیستی نیست. «گادی آیزنکوت» نامزد نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی نیز پیشنهاد کرده است که یک کمربند امنیتی با عمق ۸ تا ۱۰ کیلومتر در داخل خاک لبنان حفظ شود. موضوعی که نشان می‌دهد در رژیم صهیونیستی بحث گسترده‌تری درباره تثبیت یک منطقه حائل در جریان است.

عملیات علی‌الطاهر چگونه آغاز شد؟

افشاگری‌ها و اطلاعات منتشرشده در رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که عملیات علی‌الطاهر شامگاه ۱۴ ژوئن آغاز شد. این عملیات بخشی از طرحی بود که هدف آن جدا کردن شبکه تونل‌های موجود در ارتفاعات علی‌الطاهر از شهر نبطیه و مناطق پیرامونی آن عنوان شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی به‌جای یک یورش سریع، حلقه محاصره‌ای طولانی در اطراف منطقه ایجاد کرد و سپس پس از گذشت بیش از ۱۴ هفته، اعلام کرد که کنترل این منطقه را به‌طور کامل در دست گرفته است.

بر اساس گزارشی از روزنامه معاریو، این احتیاط به‌ویژه پس از هدف قرار گرفتن تانک فرمانده سرهنگ دوم «دور گدالیا بن‌شیمعون» فرمانده گردان زرهی ۵۲ ارتش رژیم صهیونیستی در مقابل شهرک الطیبه در شب ۱۸ و ۱۹ ژوئن تشدید شد.

بر اساس روایت منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی، در این حمله فرمانده گردان و سه سرباز صهیونیست دیگر کشته شدند.

پس از این حمله، حفاظت از نیروها به یکی از عناصر اصلی مدیریت عملیات تبدیل شد. از همین رو، رژیم صهیونیستی به بمباران از راه دور روی آورد و مأموریت را به یگان‌های مهندسی و سامانه‌های رباتیک ویژه شناسایی و بررسی تونل‌ها سپرد به‌جای آنکه نیروهایش را وارد درگیری مستقیم درون یک شبکه پیچیده زیرزمینی کند.

بر اساس گزارش این روزنامه، تونل‌ها شامل اتاق‌های عملیات و ارتباطات، درمانگاه‌ها و تأسیسات لجستیکی بوده‌اند و از آنها به‌عنوان مرکز فرماندهی و کنترل استفاده می‌شده است.

بازگشت مذاکرات به رم؛ امنیت جنوب لبنان در کانون مناقشه

از این منظر، بازگشت مذاکرات به رم پیچیده‌تر می‌شود. لبنان صرفاً با یک بحث فنی درباره خروج رژیم صهیونیستی از چند موضع مشخص روبه‌رو نخواهد بود، بلکه با تلاش این رژیم برای تثبیت تعریف جدیدی از امنیت در جنوب لبنان مواجه است.

در همین چارچوب، موضع آمریکا درباره آینده نیروهای یونیفل نیز بُعد دیگری به این تصویر اضافه می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که واشنگتن معتقد است یونیفل در انجام مأموریت خود شکست خورده است و در طول دوره حضور این نیرو، هفت دور درگیری رخ داده است. او همچنین مدعی شد که حزب‌الله زیرساخت نظامی گسترده‌ای را در اطراف مواضع یونیفل ایجاد کرده است.

این سخنگو بار دیگر بر مخالفت آمریکا با تمدید مأموریت این نیرو پس از پایان دوره کنونی آن در پایان سال جاری میلادی تأکید کرد.

این موضع تنها چند ساعت پس از انتشار اطلاعاتی درباره تلاش فرانسه برای دستیابی به فرمولی جهت ایجاد یک نیروی بین‌المللی جدید به جای یونیفل مطرح شد.

این تحول را نمی‌توان از بحث درباره آینده ترتیبات امنیتی در جنوب لبنان جدا دانست. چرا که نشان می‌دهد واشنگتن همانند رژیم صهیونیستی، خواهان پایان دادن به هرگونه اثرگذاری قطعنامه ۱۷۰۱ و ترتیبات ناشی از آن است.

بر اساس موضع سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، واشنگتن همچنین خواهان تغییر وضعیتی است که امکان ایجاد زیرساخت نظامی در نزدیکی مواضع یونیفل را فراهم کرده است.

در مقابل، رژیم صهیونیستی می‌خواهد این وضعیت را به ابزاری برای تثبیت یک حق دائمی برای تحرک و حضور در داخل خاک لبنان تبدیل کند. حضوری که تا زمان تحقق شروط مورد نظر رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت.

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