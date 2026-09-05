جزئیاتی از توافق نظامی جدید آمریکا و عربستان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه های سعودی جزئیاتی از قرارداد نظامی جدید واشنگتن و ریاض را منتشر کردند که ارزش آن بیش از ۵ میلیارد دلار است و شامل تجهیزات هدایت کننده بمب های هوشمند، تانک های آبرامز و انواع مهمات دیگر است.

روزنامه عربستانی «عکاظ» در گزارشی نوشت: وزارت خارجه آمریکا با قرارداد نظامی جدید با عربستان موافقت کرد. این قرارداد شامل مجموعه‌های هدایت‌کننده بمب‌های هوشمند و انواع مهمات به ارزش ۵ میلیارد دلار و همچنین تأمین موتورهای اصلی تانک‌های «آبرامز» به ارزش ۷۵۰ میلیون دلار است، بنابراین ارزش کلی این قرارداد ۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار است.

وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای اعلام کرده بود که پیمانکار اصلی فروش این تسلیحات به عربستان شرکت بوئینگ است.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که فروش احتمالی موتورهای AGT-۱۵۰۰ مورد استفاده در تانک های آبرامز به عربستان سعودی را تأیید کرده است. پیمانکار اصلی فروش این موتورها که ارزش تقریبی آنها ۷۵۰ میلیون دلار است، شرکت هانیول خواهد بود.

وزارت خارجه آمریکا می گوید که قراردادهای پیشنهادی از اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا پشتیبانی خواهد کرد و تأکید کرد که فروش‌ این تسلیحات تعادل نظامی در منطقه را تغییر نخواهد داد.

طبق این گزارش، موافقت واشنگتن با این قرارداد در راستای توافقات نظامی قبلی میان دو کشور و در جهت ارتقای توان نظامی نیروهای مسلح عربستان و نوسازی سامانه‌های پدافندی و تسلیحاتی این کشور است.

ماه گذشته نیز آمریکا با امضای قرارداد نظامی با عربستان به ارزش ۱.۱۵ میلیارد دلار موافقت کرد. قرارداد ماه گذشته فروش بیش از ۱۳۰ تانک آبرامز، ۲۰ خودروی زرهی و انبوهی از تجهیزات زمینی دیگر به عربستان را شامل می شود.

بنابراین، موافقت‌های نظامی اخیر آمریکا با عربستان در دو ماه گذشته به حدود ۶.۹ میلیارد دلار می‌رسد که طیف گسترده‌ای از مهمات، تجهیزات هدایت کننده، موتورهای تانک، تانک‌های آبرامز، خودروهای زرهی و سایر اقلام نظامی را شامل می شود.

بهمن ماه 1404 نیز وزارت جنگ ایالات متحده (پنتاگون) در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزارت خارجه این کشور با فروش یک بسته تسلیحاتی به ارزش ۹ میلیارد دلار به عربستان سعودی موافقت کرده است.

این بسته تسلیحاتی شامل ۷۳۰ فروند موشک پدافند هوایی پاتریوت مدل PAC‑۳ MSE و مجموعه‌ای از تجهیزات پشتیبانی، قطعات یدکی، سامانه‌های لجستیکی، نرم‌افزارهای طبقه‌بندی‌شده، آموزش نیروها و خدمات فنی است.

بر اساس این بیانیه، فروش این بسته تسلیحاتی با هدف تقویت توان دفاع هوایی عربستان و ارتقای سامانه یکپارچه دفاع هوایی و موشکی این کشور انجام می‌شود.

در این بیانیه تأکید شده است که این معامله تسلیحاتی، توازن نظامی منطقه را تغییر نخواهد داد.

بر اساس این بیانیه، شرکت آمریکایی لاکهید مارتین پیمانکار اصلی این قرارداد است

پیش تر هم در اردیبهشت ۱۴۰۴ کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرده بود که ایالات متحده و عربستان سعودی، بزرگترین توافق‌نامه فروش تسلیحات در تاریخ را به ارزش نزدیک به ۱۴۲ میلیارد دلار که تجهیزات و خدمات جنگی پیشرفته را از بیش از ۱۲ شرکت دفاعی ایالات متحده در اختیار عربستان سعودی قرار می‌دهد، امضا کردند.

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