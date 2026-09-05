به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی، بر اهمیت رسالت علمی، اخلاقی و تبلیغی حوزه‌های علمیه تأکید و نکاتی را خطاب به حوزویان یادآور شد.

متن پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلواته و سلامه علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لاسیما بقیة الله فی العالمین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

آغاز سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه در ایام ماه ربیع الاول، ماه نزول رحمت و برکت را گرامی می‌داریم. این ماه مزین به زادروز پیامبر اعظم (صلی الله علیه وآله) است و هم او بود که با وجود کهکشان‌وار خود، فراخواننده‌ی همه بشریت به سوی خدا بود و با پرچمداری توحید و نفی طاغوت، به عنوان معلم عدالت، انسانیت، معرفت، برادری و رشد و تکامل؛ چراغ سعادت را برای بشریت بر افروخت.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن گرامیداشت آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه و تجلیل از مقام شامخ رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی سوم (رضوان الله تعالی علیهم) و هم چنین مراجع عظیم الشأن، علمای اعلام و اساتید عظام، در راستای تحقق اهداف دین یعنی توحید، استقرار عدالت، ایجاد حیات طیبه، آرامش روحی، آسایش مادی و تکامل معنوی بشر از بستر ترویج و تبلیغ معارف قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) در حوزه‌های علمیه نکاتی چند را حضور طلاب محترم یادآور می‌گردد:

۱- در سال گذشته و در آغاز جنگ تحمیلی سوم علیه ایران اسلامی، یگانه دوران و زعیم بزرگ امت اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (قدس سره) به شهادت رسید و بار دیگر برهمه جهانیان آشکار ساخت که مسیر ایمان و نفی طاغوت بدون مجاهدت و شهادت به پیش نخواهد رفت و این الگو برای تحقق اسلام ناب یک ضرورت است.

آن قائد شهید فرزند حوزه بود و حوزه‌های علمیه، همیشه در صف مقدم مبارزه با ظلم و کفر و استکبار بوده‌اند. درس بزرگ او برای حوزه‌های علمیه و همه امت اسلامی، استقامت و مجاهدت در راه حق و تسلیم ناپذیری در مقابل غیر خدا بود. اکنون که خون پاک او امتی را مبعوث کرده و اهل ایمان در کف خیابان شعار «هیهات منا الذله» را فریاد می‌زنند و با «الله اکبر» و «لا اله الا الله» به میدان آمده‌اند، هدایت، تقویت و استحکام بخشی به این تجمعات و دعوت به اتحاد و همبستگی، کارویژه روحانیت است و جهاد تبیین باید با تمام الزامات خود در پرتو هدایت‌های رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی)، با جدیت استمرار پیدا کند.

۲- حوزه‌های علمیه، با هدف تعلیم و تعلم علوم دینی و مقدمات آن برای طلاب و با توجه به ضرورت تقدم بخشیدن به تزکیه و تهذیب قبل از تعلیم و همچنین تخصصی کردن دروس و تنوع بخشی به مسائل فقه معاصر و فقه نظام، سعی بلیغی برای تجهیز طلاب به معارف مورد نیاز در مواجهه با شبهات و تأمین نیازهای فکری نظام اسلامی داشته است. لازم است طلاب علوم اسلامی با جدیت در درس آموزی، این مسیر پربرکت را طی کنند و خود را برای سربازی دین کاملا مجهز گردانند. وجود مراجع بزرگوار و کرسی‌های درس آنان و همچنین اساتید مبرز و مراکز تخصصی علمی، فرصت گرانبهایی است که باید قدردان باشیم و از تمام ظرفیت‌ها به نحو شایسته، بهره‌گیری و از فرصت‌های در اختیار استفاده کنیم.

۳- نهاد روحانیت، که برخاسته از حوزه‌های علمیه و مکتب و مدرس علمای اعلام است، در کنار تحصیل عهده‌دار مسئولیت مهم تبلیغ دین است. این تبلیغ چه در منبر و خطابه و چه در سلوک اجتماعی و سایر مسئولیت‌های روحانیت، باید به عنوان یک اولویت همیشه مدنظر باشد و هیچ چیزی طلاب علوم اسلامی را از عمل به وظیفه و تکلیف باز ندارد. جامعه و مردم علی رغم تلاش‌های دشمنان برای کاهش مرجعیت اجتماعی دین و روحانیت؛ تشنه معارف ناب اسلامی هستند و نباید مردم در طوفان شبهات و امواج مسموم افکار باطل بدون معین و راهنما بمانند. ساخت یک جامعه ایمانی و قدرت بخشیدن به نظام اسلامی مستلزم حضور مجاهدت آمیز روحانیت در صحنه است و این مهم باید مورد توجه جدی باشد.

۴- عمق بخشی به بصیرت دینی، سیاسی و شناخت تاریخ معاصر و اهداف انقلاب اسلامی برای ورود طلاب به روشنگری و مبارزه با مفاسد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک ضرورت است و از آن‌جایی که «وَ ما اَخَذَ اللّهُ عَلَی العُلَماءِ اَلّا یَقارّوا عَلیٰ کِظَّةِ ظالِمٍ وَ لا سَغَبِ مَظلوم» لازم است با معرفت عمیق وارد این میدان‌ها شد و از اهداف اسلام و انقلاب، صیانت و پاسداری کرد. در این عرصه مطالعه و درک اهداف انقلاب اسلامی از منظر امام راحل عظیم الشان و رهبر شهید انقلاب (قدس سرهما) سیاست‌ورزی و مطالبه‌گری را در یک مسیر اخلاقی، منصفانه و عدالت محور محقق خواهد کرد.

۵- آغوش مدیران و مسئولان حوزوی برای پذیرش پیشنهادات و انتقادات گشوده است و طلاب عزیز در مسیر ارتقا و تکمیل برنامه‌ها و اهداف آموزشی حوزه در بیان طرح‌ها و پیشنهادهای خود کوشا باشند و با شناخت ضرورت‌ها و درک برخی محدودیت‌ها در مقام منتقد دلسوز و منصف، یاری‌گر مدیران باشند.

۶- گرچه عروج معلم بزرگ و پیشوای عظیم الشأن امت اسلامی، شهید عزیز حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس سره) غمی سترگ و دردناک بر امت اسلام وارد ساخت، اما بحمدالله این امت را نوح کشتیبان دیگری آمده است و این راه با جدیت طی خواهد شد و خورشید مهدی (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) ظهور خواهد کرد و در تحقق «وَنُریدُ أَن نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ استُضعِفوا فِی الأَرضِ وَ نَجعَلَهُم أَئِمَّةً وَ نَجعَلَهُمُ الوارِثینَ» و «لِیُظهِرَهُ عَلَی الدّینِ کُلِّهِ وَ لَو کَرِهَ المُشرِکونَ»، حوزه‌های علمیه رسالت خود را به درستی و با مجاهدت انجام خواهند داد. و إن‌شاءالله طلاب عزیز در مقام سربازی امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مستدام به کسب توفیق و تأییدات الهی باشند.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

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