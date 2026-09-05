به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محققان دولتی ایالات متحده در اقدامی بی‌سابقه، حدود ۵۰ نفر از پرسنل ستاد مشترک ارتش آمریکا را تحت آزمون‌های دروغ‌سنج (پلی‌گراف) قرار داده‌اند. این تحقیقات در پی افشاگری‌هایی صورت می‌گیرد که نشان می‌دهد جنگ علیه ایران منجر به کمبود شدید مهمات حیاتی، از جمله موشک‌های دوربرد و رهگیرهای پاتریوت، شده است. هدف از این فشارها نه تنها شناسایی افشاگران، بلکه ایجاد فضای رعب و وحشت در میان سایر مقامات برای جلوگیری از هرگونه انتشار اطلاعات در آینده عنوان شده است.

این حجم گسترده از آزمون‌های دروغ‌سنج بر روی رده‌های بالای نظامی، در تاریخ ایالات متحده بی‌سابقه است. در حالی که پنتاگون مدعی است این اقدامات برای حفظ امنیت ملی است، اما واقعیت نشان می‌دهد که این رویکرد، فضای بی‌اعتمادی و پارانویا را در بدنه اصلی قدرت نظامی آمریکا تشدید کرده است. این فشارها همزمان با گزارش‌های رسانه‌ای درباره تخلیه ذخایر مهمات بر اثر درگیری‌ها با ایران و نگرانی‌های داخلی در مدیریت استراتژیک این جنگ صورت می‌گیرد.

تحت فشار ترامپ، فضای امنیتی آمریکا به سمت خفقان حرکت کرده است؛ به‌طوری که او پوشش رسانه‌ای منتقدانه درباره مدیریت جنگ ایران و کمبود مهمات را «خیانت» توصیف می‌کند. در همین راستا، وزیر جنگ، پیت هگست، با ایجاد فضای شدید بی‌اعتمادی، حداقل ۸۰ ژنرال و دریاسالار را از سمت خود برکنار کرده یا مانع ارتقای آن‌ها شده است. او با محدود کردن دسترسی خبرنگاران و ایجاد فضای تنش‌زا، عملاً مدیریت نظامی را به سمت انزوای اطلاعاتی سوق داده است.

اقدامات تلافی‌جویانه دولت آمریکا فراتر از بازجویی از نظامیان رفته و به قلمرو آزادی رسانه نیز کشیده شده است. اخیراً وزارت جنگ، ناشر و سردبیر رسانه «استارز اند استرایپس» را به دلیل پوشش خبری درباره شرایط وخیم ناو یواس‌اس آبراهام لینکلن اخراج کرده است. حرکتی که نشان‌دهنده تلاش مستقیم دولت برای انتقام‌گیری از رسانه‌هایی است که سیاست‌های نظامی آمریکا را زیر سوال می‌برند.

در نهایت، مدیریت نظامی آمریکا به مرحله‌ای رسیده که حتی در داخل حزب جمهوری‌خواه نیز شکاف ایجاد شده است. سناتور تام تیلیس، از اعضای کمیته نیروهای مسلح سنا، با انتقاد تند از عملکرد هگست، مدیریت او را «بی‌عرضه» خوانده و خواستار برکناری وی شده است. تیلیس معتقد است هگست به جای تمرکز بر وظایف حیاتی دفاع ملی، خود را درگیر جنگ‌های فرهنگی کرده و از توانمندترین افسران کشور می‌ترسد.

.............

پایان پیام