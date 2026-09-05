رونمایی از لوح ملی آیین تشییع رهبر شهید و سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسمی که به مناسبت «روز قم» و با حضور بهروز ندایی، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی، فرامرز عظیمی شهردار قم، جمعی از مسئولان، هنرمندان و اصحاب فرهنگ و رسانه برگزار شد، سه لوح ثبت ملی در حوزه میراث‌فرهنگی ناملموس و صنایع‌دستی قم رونمایی شد.

یکی از این لوح‌ها به ثبت ملی «سنت وداع، تشییع و بدرقه پیکر رهبران و بزرگان دینی و ملی در فرهنگ عزاداری ایران با تجلی معاصر در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی» با شماره ۳۳۶۶ اختصاص دارد.

همچنین لوح ثبت ملی «آیین سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه(س) به شهر قم» با شماره ۳۳۶۷ در این مراسم رونمایی شد.

لوح ثبت رسمی شهر قم به عنوان «شهر ملی صنایع‌دستی» نیز با شماره ۱۰۰۱، سومین لوحی بود که در این آیین به نمایش درآمد.

بهزاد احمدی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، این ثبت‌ها را اقدامی مهم در صیانت از هویت مذهبی، آیین‌های سنتی و ظرفیت‌های بومی قم دانست و گفت: صنایع‌دستی در قم تنها یک پیشه سنتی نیست، بلکه با فرهنگ زیارت و باورهای مردم این شهر پیوند عمیقی دارد.

وی برگزاری نخستین نمایشگاه منطقه‌ای صنایع‌دستی و هنرهای سنتی با محوریت موضوعات مذهبی در میدان آستانه و در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) را نمادی از پیوند فرهنگ و مذهب عنوان کرد و افزود: این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز تثبیت جایگاه قم به عنوان پایتخت صنایع‌دستی مذهبی کشور باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی قم همچنین با اشاره به ظرفیت هنرمندان استان در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی و تولید آثار مذهبی فاخر، اظهار کرد: حضور هنرمندان جوان در کنار پیشکسوتان می‌تواند مسیر توسعه و تثبیت صنایع‌دستی مذهبی قم را هموار کند.

نخستین نمایشگاه منطقه‌ای صنایع‌دستی و هنرهای سنتی با رویکرد موضوعات مذهبی نیز تا ۱۵ شهریورماه در میدان آستانه برپاست. این نمایشگاه از ساعت ۱۸ تا ۲۳ با حضور هنرمندان استان‌های مختلف کشور و برپایی ۶۰ غرفه، پذیرای علاقه‌مندان به صنایع‌دستی و هنرهای سنتی است.

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