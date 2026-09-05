داغستان میزبان اختتامیه دورۀ قرآنی مؤسسه همشهری امام حسین(ع) با حضور ۷۵ نوجوان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از جمهوری داغستان، فدراسیون روسیه، آیین اختتامیه هفدهمین دوره تابستانی آموزش روخوانی قرآن کریم در شهر تاریخی دربند برگزار شد.

این دوره که به همت مؤسسه فرهنگی همشهری امام حسین (علیه‌السلام) و با مدیریت الدار ابراهیم‌اف، رئیس مؤسسه، ترتیب یافته بود، با استقبال گسترده خانواده‌ها روبه‌رو گردید و ۷۵ نفر از دانش‌آموزان نوجوان داغستانی با موفقیت، گواهی‌نامه‌های شایستگی خود را دریافت کردند.

الدار ابراهیم‌اف در این مراسم با اشاره به جایگاه کهن دربند در تاریخ اسلام قفقاز، تصریح کرد: «تربیت قرآنی نسل جوان، رسالت راهبردی ما در این منطقه است و خوشبختانه امسال با پشتکار ۷۵ نوجوان، شاهد موفقیتی چشم‌گیر بودیم.» در پایان، به هر یک از شرکت‌کنندگان، یک جلد قرآن کریم نفیس به رسم یادبود اهدا شد و مسئولان مؤسسه از توسعه دوره‌های تکمیلی در تابستان‌های آینده خبر دادند.

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