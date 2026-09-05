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داغستان میزبان اختتامیه دورۀ قرآنی مؤسسه همشهری امام حسین(ع) با حضور ۷۵ نوجوان

۱۴ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۶
کد مطلب: 1861707
داغستان میزبان اختتامیه دورۀ قرآنی مؤسسه همشهری امام حسین(ع) با حضور ۷۵ نوجوان

آیین اختتامیه هفدهمین دوره تابستانی آموزش روخوانی قرآن کریم در شهر تاریخی دربند برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از جمهوری داغستان، فدراسیون روسیه، آیین اختتامیه هفدهمین دوره تابستانی آموزش روخوانی قرآن کریم در شهر تاریخی دربند برگزار شد.

این دوره که به همت مؤسسه فرهنگی همشهری امام حسین (علیه‌السلام) و با مدیریت الدار ابراهیم‌اف، رئیس مؤسسه، ترتیب یافته بود، با استقبال گسترده خانواده‌ها روبه‌رو گردید و ۷۵ نفر از دانش‌آموزان نوجوان داغستانی با موفقیت، گواهی‌نامه‌های شایستگی خود را دریافت کردند.

الدار ابراهیم‌اف در این مراسم با اشاره به جایگاه کهن دربند در تاریخ اسلام قفقاز، تصریح کرد: «تربیت قرآنی نسل جوان، رسالت راهبردی ما در این منطقه است و خوشبختانه امسال با پشتکار ۷۵ نوجوان، شاهد موفقیتی چشم‌گیر بودیم.» در پایان، به هر یک از شرکت‌کنندگان، یک جلد قرآن کریم نفیس به رسم یادبود اهدا شد و مسئولان مؤسسه از توسعه دوره‌های تکمیلی در تابستان‌های آینده خبر دادند.

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