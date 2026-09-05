اجرای ۱۵ طرح عمرانی برای توسعه خدمات به زائران در حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجید امیری، مدیر فنی مهندسی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، با تشریح مهم‌ترین اقدامات و پروژه‌های این مدیریت، از اجرای ۱۵ طرح عمرانی، تأسیساتی، مرمتی و خدماتی با هدف توسعه زیرساخت‌های حرم مطهر، بهبود شرایط رفاهی و تقویت خدمت‌رسانی به زائران خبر داد.

امیری با اشاره به اقدامات انجام‌شده و در دست اجرا در حوزه خدمات‌رسانی به زائران اظهار کرد: تجهیز و آماده‌سازی موقت شبستان حضرت زینب سلام‌الله‌علیها برای اسکان زائران اربعین و احداث ابنیه موقت برای ارائه خدمات به زائران و هیئت‌های مذهبی در ایام محرم و صفر، به‌ویژه اربعین، از جمله اقدامات این مدیریت در حوزه زیرساخت‌های خدماتی است.

وی افزود: ساخت و احداث سالن چندمنظوره در صحن حضرت جوادالائمه علیه‌السلام با هدف ارائه خدمات رفاهی به زائران نیز در دستور کار قرار دارد و در کنار آن، احداث هتل‌آپارتمان در محدوده خیابان ارم از دیگر پروژه‌های عمرانی پیش‌بینی‌شده است.

مدیر فنی مهندسی حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها با اشاره به اقدامات حوزه تأسیسات بیان کرد: تعمیرات اساسی سرویس‌های بهداشتی بر اساس برنامه مدون در حال پیگیری است و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی موتورخانه سرویس‌های بهداشتی ضلع شرقی نیز با هدف تقویت خدمت‌رسانی به زائران انجام شده است.

امیری ادامه داد: نوسازی تأسیسات آب و فاضلاب حرم مطهر بر اساس برنامه مدون و طی فازهای متوالی دنبال می‌شود تا زیرساخت‌های تأسیساتی مجموعه متناسب با نیازهای حرم مطهر و حضور زائران ارتقا یابد.

وی همچنین از راه‌اندازی و نصب دو دستگاه دیزل ژنراتور در بافت تاریخی و صحن مطهر حضرت جوادالائمه علیه‌السلام خبر داد و گفت: این اقدام با هدف پایدارسازی برق حرم مطهر و تقویت خدمت‌رسانی به زائران انجام می‌شود.

مدیر فنی مهندسی حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها احداث گلخانه در صحن مطهر حضرت جوادالائمه علیه‌السلام را از دیگر طرح‌های این مدیریت عنوان کرد.

امیری در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حوزه مرمت و نگهداری ابنیه و عناصر معماری حرم مطهر اشاره کرد و گفت: مرمت بدنه و مقرنس‌های هشتی درب یک حرم مطهر و هشتی درب شماره پنج، مرمت سه‌قلوهای دو طرف ایوان ورودی درب پنج و برنامه‌ریزی برای مرمت بدنه ایوان طلا از جمله اقدامات و برنامه‌های این حوزه است.

وی خاطرنشان کرد: آغاز مرمت میل دسته‌های صحن امام رضا علیه‌السلام، مرمت بدنه ساعت شهری درب پنج و انجام تعمیرات ساعت درب پنج حرم مطهر نیز در مجموعه اقدامات فنی و مهندسی حرم مطهر قرار دارد.

مدیر فنی مهندسی حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها تأکید کرد: مجموعه این پروژه‌ها با رویکرد ارتقای زیرساخت‌های عمرانی و تأسیساتی، صیانت از بنا و عناصر تاریخی و معماری حرم مطهر و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران دنبال می‌شود.

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