مسجد تاریخی تاتارستان با حضور رئیس‌ جمهوری مرمت و افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رستم میننیخانوف، رئیس جمهوری تاتارستان، با حضور مقامات عالی‌رتبه و شخصیت‌های مذهبی، از جمله کامل سامیوگولین، مفتی عام تاتارستان، مسجد تاریخی «رجب» را پس از اتمام عملیات مرمت بازگشایی کرد. این مسجد که پیش‌تر با نام «مسجد کارخانه» در روستای یاگودنایا اسلوبودا در شهر قازان شناخته می‌شد، پس از بازسازی گسترده دوباره به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

مسجد رجب که قدمتی بالغ بر ۱۲۹ سال دارد، آخرین بنای تاریخی باقی‌مانده در منطقه «زکازانی» محسوب می‌شود. تاریخچه ساخت این بنا به سال ۱۸۹۷ بازمی‌گردد؛ زمانی که مدیریت انجمن تجاری و صنعتی، مکانی را برای نماز کارگران در داخل ساختمان سابق کارخانه کتان‌بافی ایوان آلافوزوف اختصاص داده بود. این مسجد با حفظ سبک سنتی تتری و ظرفیت پذیرش حدود ۲۰۰ نمازگزار، یکی از شواهد معماری و تاریخی مهم حضور مسلمانان در این منطقه است.

عملیات بازسازی این بنا در سال ۲۰۲۱ آغاز شد و شامل پروژه‌ای جامع برای احیای ساختمان و توسعه محیط اطراف آن بود، به‌گونه‌ای که با حفظ ویژگی‌های تاریخی، برای استقبال از نمازگزاران آماده شود. تیم‌های مرمت، تعمیر اساسی پی، سازه چوبی، سقف و مناره را انجام داده و علاوه بر کارهای پرداخت داخلی و خارجی، سیستم‌های هشدار حریق، نظارت تصویری و صوتی، بازسازی منبر و تهیه اثاثیه لازم را نیز تکمیل نمودند.

همچنین در محوطه مسجد، اتاق جدیدی برای وضو با امکانات مخصوص افراد دارای معلولیت احداث شده و شبکه‌های آب و فاضلاب، سنگ‌فرش مسیرها و راهروهای مخصوص نمازگزاران نیز تکمیل شده است. رستم میننیخانوف با بازدید از امکانات جدید، بر اهمیت حفظ آثار مذهبی و تاریخی که بخشی از میراث منطقه هستند، تأکید کرد.

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