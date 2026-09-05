به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله لبنان با محکوم کردن ادامه حملات رژیم صهیونیستی علیه این کشور، اعلام کرد این تجاوزات با حمایت و برنامه‌ریزی کامل آمریکا انجام می‌شود و نتیجه ادامه یک مسیر مذاکره‌ای «بیهوده، غیرقانونی و غیرقانونی اساسی» است.

حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد رژیم صهیونیستی با ادامه بمباران، کشتار و تخریب خانه‌ها و روستاهای لبنان، بدون هیچ بازدارندگی به تجاوزات خود ادامه می‌دهد و حملات روز گذشته نیز به شهادت چهار نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر منجر شده است.

این جنبش، مقامات لبنانی را به دلیل ادامه مذاکرات با رژیم صهیونیستی مسئول دانست و هشدار داد تداوم این روند، فرصت بیشتری در اختیار تل‌آویو قرار می‌دهد تا اهداف خود را محقق کرده و شروط و خواسته‌هایش را بر لبنان تحمیل کند.

حزب‌الله همچنین ادعای مقامات لبنان درباره دستاوردهای مذاکرات مستقیم و توافق چارچوب را رد کرد و گفت ادامه اشغالگری، حملات، کشتار و تخریب، شکست این مسیر را نشان می‌دهد.

این جنبش تأکید کرد آزادی شماری از اسرای لبنانی، هرچند مهم است، نمی‌تواند توجیهی برای ادامه روندی باشد که به گفته حزب‌الله، نتوانسته از لبنان و مردم آن حفاظت کند.

حزب‌الله در پایان از مقامات لبنان خواست در سیاست‌های خود بازنگری کرده و به اصول ملی مشترک برای حفظ حاکمیت کشور بازگردند. این جنبش همچنین خواستار اتخاذ موضعی ملی و متحد در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی شد.

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