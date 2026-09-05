عربستان از لندن توضیح خواست؛ شهروند سعودی در قلب لندن هدف چاقوکشی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت عربستان سعودی در انگلیس از مقام‌های بریتانیایی خواست تحقیقات درباره حمله با چاقو به یک شهروند سعودی در منطقه مِی‌فِر لندن را با سرعت بیشتری تکمیل کرده و تمامی ابعاد این حادثه را روشن کنند.

سفارت عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که وضعیت این شهروند سعودی را که در جریان حادثه‌ای در منطقه مِی‌فِر هدف حمله با چاقو قرار گرفته، با جدیت دنبال می‌کند و برای پیگیری روند درمان و ارائه حمایت‌های لازم با نهادهای ذی‌ربط انگلیسی در ارتباط است. این شهروند پس از مجروح شدن به بیمارستان منتقل شده است.

بر اساس اعلام سفارت، ریاض بر ضرورت شناسایی و محاکمه عامل این حادثه تأکید دارد و از مقام‌های انگلیسی خواسته است ضمن تکمیل تحقیقات، تدابیر لازم را برای افزایش امنیت شهروندان و گردشگران در اماکن عمومی اتخاذ کنند.

سفارت همچنین از اتباع سعودی خواسته است در اماکن عمومی احتیاط بیشتری داشته باشند و از حمل اشیای قیمتی خودداری کنند.

این شهروند سعودی که در دهه ۴۰ زندگی خود قرار دارد، شامگاه پنجشنبه سوم سپتامبر در میدان برکلی در منطقه مِی‌فِر و در جریان تلاش برای سرقت هدف حمله قرار گرفت.

پلیس لندن نیز یک مرد ۵۸ ساله را در محل حادثه به ظن وارد کردن آسیب شدید جسمی، حمل سلاح تهاجمی و اقدام به سرقت بازداشت کرده است.

منطقه مِی‌فِر و دیگر مناطق مرکزی و مرفه لندن از جمله محدوده‌های پرتردد گردشگران محسوب می‌شوند و در سال‌های اخیر مواردی از سرقت اموال گران‌قیمت، به‌ویژه ساعت و جواهرات، در آنها گزارش شده است.

پلیس انگلیس نیز در پی افزایش چنین جرایمی، حضور و عملیات امنیتی خود را در برخی مناطق گردشگری و تجاری افزایش داده است.

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