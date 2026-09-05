به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای دفاع مدنی غزه از کشف و خارج کردن پیکر ۵۵ فلسطینی مفقود از زیر آوار یک ساختمان تخریب‌شده در محله الزیتون خبر دادند؛ ساختمانی که بیش از ۶۰ آواره فلسطینی برای در امان ماندن از حملات اسرائیل به آن پناه برده بودند.

دفاع مدنی غزه اعلام کرد عملیات جست‌وجو و آواربرداری برای سومین روز متوالی ادامه دارد و نیروهای امدادی در تلاش هستند پیکرهای باقی‌مانده را نیز از زیر آوار خارج کنند. قرار است پیکرهای کشف‌شده در یک مراسم تشییع جمعی در ابتدای هفته آینده به خاک سپرده شوند.

محدودیت شدید تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین، روند خارج کردن پیکرها از زیر ساختمان‌های ویران‌شده را با دشواری جدی مواجه کرده است.

دفاع مدنی غزه از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی بشردوستانه خواسته است برای تأمین تجهیزات مورد نیاز و تسریع عملیات جست‌وجو و آواربرداری وارد عمل شوند.

در مرحله دوم طرح «بازیابی پیکر شهدا» که طی ۸۰۰ ساعت کاری اجرا می‌شود، نیروهای امدادی در حال جست‌وجوی پیکرهای مفقود در زیر آوار ۱۴۷ خانه و ساختمان تخریب‌شده در مناطق مختلف غزه، شمال و مرکز این باریکه هستند. برآورد می‌شود حدود یک هزار و ۷۲ پیکر در زیر این آوارها باقی مانده باشد.

در مرحله نخست این طرح که از اواخر نوامبر ۲۰۲۵ آغاز شد، نیروهای دفاع مدنی توانستند حدود ۳۳۳ پیکر و بقایای انسانی را از میان ۵۴ خانه و ساختمان ویران‌شده خارج کنند.

در مجموع، دفتر اطلاع‌رسانی دولت غزه در اکتبر ۲۰۲۵ شمار فلسطینیان مفقود از آغاز جنگ را حدود ۹ هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرده بود؛ افرادی که شماری از آنها همچنان زیر آوار مدفون هستند و سرنوشت برخی دیگر نیز نامعلوم است.

همزمان با ادامه عملیات جست‌وجوی پیکرها، حملات و تیراندازی‌های اسرائیل در بخش‌هایی از نوار غزه نیز ادامه دارد. منابع پزشکی از زخمی شدن یک کودک فلسطینی بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی در شمال غزه خبر دادند.

همچنین شاهدان محلی از پرتاب بمب‌های انفجاری توسط پهپادهای اسرائیلی به سمت خانه‌های فلسطینیان در شرق شهر غزه و تیراندازی شدید نیروهای اسرائیلی از پشت «خط زرد» به مناطق شرقی این شهر خبر دادند.

در جنوب غزه نیز مناطق شمال غربی رفح هدف گلوله‌های توپخانه‌ای قرار گرفت و نیروهای اسرائیلی به سمت بخش‌هایی از جنوب خان‌یونس تیراندازی کردند.

قایق‌های جنگی اسرائیلی نیز به سمت ساحل خان‌یونس آتش گشودند.

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