تا زمانی که اشغالگری وجود دارد، مقاومت باقی خواهد ماند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رکان ناصرالدین، وزیر بهداشت لبنان، در گفت‌وگو با شبکه المنار بر این معادله تأکید کرد که تا زمانی که اشغالگری وجود دارد، مقاومت نیز باقی خواهد ماند و بر لزوم تدوین یک استراتژی امنیت ملی که از توان مقاومت بهره ببرد، تأکید کرد.

وزیر بهداشت لبنان خاطرنشان کرد که در یکی از جلسات هیئت دولت، نسبت به درخواست مطرح‌شده از ارتش لبنان مبنی بر عقب‌نشینی از مناطقی در جنوب و تغییر موقعیت آن، اعتراض کرده است.

وی با تأکید بر حمایت از گسترش حاکمیت دولتی که واقعاً قادر به حفاظت از شهروندان در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی باشد، سخن گفت.

ناصرالدین همچنین افزود که در جریان یکی از جلسات دولت، مستقیماً رئیس‌جمهور را خطاب قرار داد و این سوال را پرسید: چگونه می‌توان بدون داشتن اهرم‌های فشار برای پشتیبانی از موضع لبنان، به پای میز مذاکره رفت؟

این وزیر لبنانی تأکید کرد که شرایط کنونی، بررسی پرونده‌های بسیار حساس و داغ را بر روی میز دولت تحمیل کرده است.

وی با تأکید بر اینکه موضع وزرای دو جریان ملی در جلسات هیئت دولت، قدرتمند و مؤثر است، تصریح کرد که آن‌ها در قبال مباحث مطرح‌شده، صرفاً تماشاچیان منفعل نیستند.

ناصرالدین اظهار کرد که رفتار مسئولانه و خردمندانه در دولت، به‌منظور جلوگیری از تحریک خیابان‌ها و دامن زدن به فتنه در کشور است.

..................

پایان پیام/