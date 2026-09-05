با اصلاح ساختارهای داخلی دست جریان رانتی قطع شود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، آیت الله سید محی الدین طاهری شیرازی شنبه در جلسه جامعه روحانیت شیراز، به وضعیت نگران‌کننده برخی موقوفات اشاره کرد و افزود: با کمال تاسف، بخشی از موقوفات استان از حیز انتفاع خارج شده‌اند، اگر این املاک به‌روز شوند، درآمدهای قابل توجهی برای اجرای نیات واقفان ایجاد خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت اقدام فوری بروز شدن برخی از املاک موقوفات افزود: زمین‌های زیادی در استان بدون هیچ استفاده‌ای رها شده‌اند، بی‌توجهی به این موقوفات، مسئولیت سنگینی بر گردن مدیران اوقاف می‌گذارد.

بحران درمان مطالبه جدی مردم از اوقاف هزینه‌های سنگین دارو و جراحی

دبیر جامعه روحانیت شیراز بخش مهمی از سخنان خود را به مشکلات درمانی مردم اختصاص داد و گفت: داروهای شیمی‌درمانی به چند ده میلیون تومان رسیده و مردم را در داروخانه‌ها مستاصل کرده است.

آیت الله طاهری شیرازی با اشاره به هزینه‌های سنگین جراحی قلب افزود: عمل قلب باز در شیراز حداقل چند صد میلیون تومان هزینه دارد و برخی جراحی‌ها فقط توسط یک پزشک قابل انجام است.

درخواست توسعه خدمات درمانی اوقاف

وی با تاکید بر اختیارات قانونی سازمان اوقاف بیان کرد: انتظار داریم برنامه‌های درمانی اوقاف توسعه یابد هم در حرم‌ها، هم در مساجد، به‌ویژه مناطق محروم. بسیاری از مردم بیمه نیستند و بیمه‌ها نیز داروهای عادی را پوشش نمی‌دهند.

هشدار نسبت به تصرفات غیرقانونی و ضرورت برخورد قاطع

دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به افزایش تخلفات در حوزه وقف اظهار کرد: متاسفانه خورندگان وقف زیادند، برخی افراد با همکاری بعضی مجموعه‌ها زمین‌های وقفی را تصرف کرده و حتی سند گرفته‌اند؛ برخورد با این افراد باید جدی‌تر و گسترده‌تر شود.

وی از اقدامات دوره اخیر مدیریت اوقاف تقدیر کرد و افزود: نیاز به برخوردهای قاطع‌تر و فراگیرتر وجود دارد زیرا برخی افراد بدون هیچ صلاحیتی از وقف بهره‌برداری می‌کنند.

لزوم همراهی با واقفان جدید و مقابله با جو منفی علیه وقف

تولیت حرم سیدعلاءالدین‌حسین‌(ع) با اشاره به کاهش انگیزه واقفان گفت: جو منفی علیه وقف، بسیاری از خیرین را دلسرد می‌کند، باید با واقفان جدید همراهی بیشتری شود و تبلیغ صحیح صورت گیرد تا مردم به وقف تشویق شوند.

آیت الله طاهری شیرازی با اشاره به تجربه یکی از خیرین گفت: کمبود سرویس‌های بهداشتی یکی از معضلات جدی جامعه است و بسیاری از خیرین حاضرند در این امر کمک کنند.

وی با اشاره به وضعیت ساختمانی بیمارستان پوستچی افزود: در طبقه دوم این بیمارستان گاها چند صد نفر در ازدحام شدید ایستاده‌اند و این مرکز با هزینه کم به مردم خدمت می‌کند و باید مورد حمایت قرار گیرد.

حمایت از طلاب و تقویت برنامه‌های قرآنی

دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به فشار اقتصادی بر طلاب گفت: طلبه‌ای که صبح در کلاس درس است و عصر مجبور است کارگری یا اسنپ کار کند، این در شان طلبه نیست؛ هرچه برای طلاب انجام شود کم است چون این مجموعه ضعیف ترین قشر جامعه از نظر اقتصادی میباشند.

وی همچنین خواستار تخصیص ویژه بودجه‌های قرآنی از سوی اوقاف به حوزه‌های علمیه شد.

آیت الله طاهری شیرازی با اشاره به برخی شبهات بیان کرد: هیچ زمینی در امامزادگان فروخته نمی‌شود و تنها امتیاز دفن واگذار می‌شود.

هشدار درباره حملات آمریکا و ضرورت حفظ روحیه مردم

دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به حملات اخیر آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی اظهار کرد: دولتمردان مردم را ناامید نکنند، مشکلات را بیان کنند اما نه به‌گونه‌ای که مردم از نظام ناامید شوند، آمریکا قصد دارد جنگ فرسایشی ایجاد کند، همان‌گونه که سپاه و ارتش در پاسخ به حمله اخیر برخورد قاطع داشتند، باید این روند ادامه یابد و ملت پشتیبان نیروهای مسلح است.

آیت الله طاهری شیرازی با اشاره به اینکه نباید تمامی مشکلات کشور را به تحریم‌های خارجی گره زد، اظهار کرد: بیان مشکلات حق مردم و رسانه‌هاست، اما نحوه بیان این چالش‌ها نباید به گونه‌ای باشد که مردم را نسبت به آینده کشور و کارآمدی نظام ناامید کند؛ بزرگ‌نمایی مشکلات و القای بن‌بست، دقیقا همان هدفی است که دشمن در جنگ ترکیبی خود علیه ملت ایران دنبال می‌کند.

وی با انتقاد از رویکرد برخی جریان‌های اقتصادی در کشور افزود: بسیاری از چالش‌های فعلی، از جمله نوسانات ارزی، ریشه‌های داخلی دارند و نباید تنها به عوامل بیرونی تقلیل یابند؛ متاسفانه شاهد آن هستیم که برخی جریان‌های قدرتمند در عرصه اقتصادی کشور، با صراحت از تسلط خود بر اقتصاد سخن می‌گویند و عملکرد آن‌ها به جای تسهیل معیشت مردم، بر پیچیدگی وضعیت افزوده است.

دبیر جامعه روحانیت شیراز در ادامه تاکید کرد: انتظار ما از دولتمردان این است که با همان روحیه‌ای که مردم همواره در حمایت از رزمندگان و آرمان‌های انقلاب از خود نشان داده‌اند، برای رفع ناترازی‌ها و مدیریت ساختار اقتصادی کشور همت گمارند؛ کشور ما ظرفیت‌های عظیم داخلی دارد و اگر مدیریت صحیح و دلسوزانه بر بخش‌های کلیدی اقتصاد حاکم شود، بسیاری از این فشارها بی‌اثر خواهد شد.

آیت الله طاهری شیرازی خاطرنشان کرد: مردم ما بارها وفاداری خود را به نظام اثبات کرده‌اند و اکنون نوبت مسئولان است که با اصلاح ساختارهای داخلی، قطع دست جریان‌های رانتی و پرهیز از یاس‌آفرینی در تریبون‌های عمومی، پاسخی درخور به اعتماد مردم و پاسخ محکمی به توطئه‌های دشمنان بدهند.