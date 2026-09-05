به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه خبری مرآة البحرین در تحلیلی با عنوان «تعیین‌ها در بحرین؛ پدیده‌ای بی‌نظیر که شایسته تأمل است»، به بررسی روند فزاینده انتصابات در این کشور پرداخت و نوشت: مسئله نیازمند مطالعه عمیق درباره انگیزه‌های حاکم، حمد بن عیسی آل‌خلیفه، برای تثبیت اصول و قواعدی است که در هیچ کشور دیگری در جهان نمونه ندارد.

در ابتدا، این امر از حدود اختیارات طبیعی قدرت فراتر نمی‌رفت: وزیران منصوب می‌شدند، معاونان و مدیران وزارتخانه‌ها منصوب می‌شدند و اعضای مجلس شورا منصوب می‌شدند. اما به نظر می‌رسد که «سندرم انتصابات» به محدوده نهاد رسمی دولت محدود نشده است. با گذشت زمان، این الگو به گونه‌ای پیشرفت که حتی نمایندگان منتخب مجلس نیز عملاً به نوعی «منصوب» می‌شوند؛ هرچند این بار از طریق دستکاری‌های دقیق انتخاباتی، قوانین و مقررات، و مدیریت فرآیند انتخابات به گونه‌ای که نتیجه اغلب به «مهندسی صحنه سیاسی» شبیه‌تر است تا انتخاب آزادانه رأی‌دهندگان.

امروز، بدعت «مختارها» در بحرین ظهور کرده است و بازگشت به دوران مختارها با دستور مستقیم پادشاه، پرسش‌های بسیاری را برانگیخته است. در حالی که مختار در اصل یکی از نزدیک‌ترین اشکال نمایندگی محلی به مردم و جوامعشان محسوب می‌شود، ورود این فضا نیز به دایره انتصاب یا کنترل اداری، به معنای آن است که قدرت حتی جزئیات کوچک زندگی جامعه را نیز خارج از حوزه نفوذ خود نمی‌خواهد.

تهدید به کنترل حسینیه‌ها و مجالس عزاداری

نگران‌کننده‌تر آنکه این مسئله به مختارها محدود نمی‌شود. از تصمیم اخیر وزیر دادگستری که به‌صراحت از آغاز «توسعه و یکپارچه‌سازی رویه‌های تولیت بر حسینیه‌ها و موقوفات به منظور تقویت حاکمیت و شفافیت» سخن گفته، نگرانی‌هایی بروز کرده است که منطق انتصاب و مدیریت رسمی ممکن است به یکی از نزدیک‌ترین نهادها به مردم و میراث دینی و اجتماعی‌شان یعنی روسای حسینیه‌ها و مجالس عزاداری نیز کشیده شود.

نیت یا رویکرد دولت همچنین به جمعیت‌های خیریه نیز تسری یافته است که سال‌هاست از بحران واقعی در انتخاب هیأت‌های مدیره خود رنج می‌برند. رویه‌های فزاینده وزارت دادگستری و رد صلاحیت بسیاری از نامزدها، انتخابات در تعدادی از این جمعیت‌ها را به فرآیندی دشوار و پیچیده تبدیل کرده است؛ تا جایی که این پرسش مشروع مطرح می‌شود: آیا هنوز با انتخابات واقعی روبرو هستیم، یا فرآیندی که در آن رأی‌دهنده تنها از میان فهرستی که از پیش مورد تأیید قدرت قرار گرفته، حق انتخاب دارد؟

از امامان مساجد تا کنترل کامل جامعه

این روند از تلاش‌های پیشین برای تعیین ائمه مساجد از طریق قانون «کادر ائمه و مؤذنان» جدا نیست. هرچند این تلاش‌ها در بسیاری از جوانب با شکست مواجه شد، اما خود طرح، نکته مهمی را آشکار می‌کند: چشم قدرت به وزارتخانه، مجلس یا نهاد دولتی محدود نمی‌شود، بلکه به فضای دینی نیز کشیده می‌شود.

اگر کل این صحنه را جمع کنیم، تصویر زیر نمایان می‌شود: وزیر با انتصاب، عضو مجلس شورا با انتصاب، مسئول دولتی با انتصاب، سپس تلاش برای مدیریت انتخابات پارلمانی، بازگشت به منصب مختار، پیش از آن تنگنا بر انتخابات جمعیت‌های مدنی، سپس ساماندهی امور حسینیه‌ها و مجالس عزاداری، و تلاش برای کنترل انتخاب ائمه و مؤذنان. پس چه چیزی باقی مانده است؟ کدام فضای آزاد برای مردم باقی مانده تا بتوانند نمایندگان خود را انتخاب کنند؟

نویسنده در پایان می‌نویسد: مشکل در شخصی نیست که منصوب یا رد می‌شود؛ بلکه آنچه پشت این ماجرا قرار دارد، این است که جامعه نمی‌تواند انتخاب کند و مردم همواره به سرپرستی نیاز دارند تا مشخص کند چه کسی شایسته نمایندگی آنان است و چه کسی نیست، چه کسی می‌تواند نامزد شود و چه کسی باید خارج از صحنه بماند. این، عقلی است که به جامعه اعتماد ندارد. هر فضایی که مردم در آن خودشان انتخاب کنند، فضایی است که نیاز به نظارت، تنظیم و کنترل دارد؛ تا جایی که جامعه از یک کنشگرِ انتخاب‌کننده و اداره‌کننده نهادهای خود، به یک دریافت‌کننده خاموش از انتخاباتی که در جایی دیگر برایش طراحی شده، تبدیل شود.

سوالی که اینجا مطرح می‌شود نه تنها سیاسی، بلکه تقریباً پرسشی درباره وضعیت روانی انتصاب‌گری است که قدرت به آن رسیده است: وقتی فردی توانایی دیدن هیچ نهاد، جمعیت، هیأت یا فضای اجتماعی را بدون اثر انگشت خود ندارد، چه می‌کند؟

شاید وقت آن رسیده که دستور کار سلطنتی گسترش یابد:

تعیین وزیران: انجام شد.

تعیین شورا: انجام شد.

کنترل انتخابات: انجام شد.

کنترل جمعیت‌ها: در دست اجرا.

مختارها: در راه است.

حسینیه‌ها و مجالس عزاداری: در دست بررسی.

و همچنان این پرسش مطرح است: پادشاه به چه وضعیت روانی رسیده است که حتی به فکر خفه کردن کار داوطلبانه و فعالیت‌های مدنی می‌افتد، پس از آنکه تسلط خود را بر عرصه سیاسی کامل کرده است؟ آیا هاجس او این است که صبح از خواب بیدار شود و در بحرین هیچ مسئول نهاد، جمعیت، مجلس عزاداری یا حتی محله‌ای را نیابد که انتخابش از دروازه قدرت نگذشته باشد؟ این، قدرتی است که حتی از انتخاب مردم نسبت به یکدیگر هراس دارد.

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