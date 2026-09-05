به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که ایالت‌های آمریکا خود را برای انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آماده می‌کنند، مناقشه حقوقی بر سر تغییر قوانین و سازوکار رأی‌گیری پستی وارد مرحله تازه‌ای شده است.

قاضی «ایندیرا تالوانی» از دادگاه منطقه‌ای آمریکا با تمدید حکم پیشین خود، اجرای طرح دولت ترامپ برای اعمال محدودیت‌های جدید بر رأی‌گیری از طریق پست را متوقف کرد.

این حکم، یک مانع قضایی جدید برای دولت ترامپ به شمار می‌رود؛ دولتی که در تلاش است تغییرات گسترده‌ای در فرآیند رأی‌گیری پستی اعمال کند.

دولت آمریکا پیش‌تر از دیوان عالی درخواست کرده بود دستور موقت قبلی این قاضی لغو شود، اما اکنون اعلام کرده است که حکم جدید را در دادگاه تجدیدنظر حوزه نخست آمریکا به چالش خواهد کشید.

با آغاز ارسال نخستین برگه‌های رأی پستی در ایالت کارولینای شمالی از روز جمعه، فرصت دولت برای ایجاد تغییرات اساسی در سازوکار رأی‌گیری محدودتر شده است.

مقام‌های انتخاباتی نیز هشدار داده‌اند که زمان باقی‌مانده برای بازنگری در سامانه‌ها و رویه‌های انتخاباتی و تطبیق آنها با دستورهای جدید کافی نیست و اعمال تغییرات در این مرحله می‌تواند روند انتخابات را با اختلال مواجه کند.

اهمیت این پرونده با توجه به نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای و رقابت بر سر کنترل کنگره دوچندان شده است. حدود یک‌سوم رأی‌دهندگان آمریکایی از طریق پست رأی می‌دهند و مقام‌های انتخاباتی تأکید دارند که تغییر ناگهانی در این فرآیند می‌تواند میلیون‌ها رأی‌دهنده را تحت تأثیر قرار دهد.

تالوانی نیز با اشاره به همین محدودیت زمانی هشدار داده است که اجرای تغییرات در این مقطع ممکن است شمار زیادی از رأی‌دهندگان واجد شرایط را از حق مشارکت در انتخابات محروم کند.

این قاضی فدرال که در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما منصوب شده است، در استدلال خود تأکید کرده که ایالت‌های شاکی طبق قوانین داخلی موظفند میلیون‌ها برگه رأی را در بازه زمانی مشخص برای رأی‌دهندگان ارسال کنند و در این مرحله امکان تغییر این روند وجود ندارد.

به این ترتیب، اختلاف میان دولت ترامپ و ایالت‌ها بر سر رأی‌گیری پستی اکنون در مسیر دادگاه‌های تجدیدنظر قرار گرفته و می‌تواند به یکی از مناقشه‌های مهم حقوقی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره تبدیل شود.

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