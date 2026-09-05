پیشنهاد جنجالی برای جنگ با ایران؛ بخشش بدهی جوانان آمریکایی در ازای خدمت نظامی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «ای‌جی جاف»، افسر بازنشسته نیروهای مسلح کانادا، در این یادداشت مدعی شده است که حملات هوایی به‌تنهایی نمی‌تواند آمریکا را به هدف خود در جنگ با ایران برساند و در صورت تصمیم به عملیات زمینی، واشنگتن به نیروی نظامی بسیار بزرگ‌تری از ظرفیت فعلی ارتش خود نیاز خواهد داشت.

جاف برآورد کرده است که یک تهاجم زمینی به ایران ممکن است به حضور ۷۵۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نیروی آمریکایی نیاز داشته باشد؛ در حالی که شمار نیروهای ارتش آمریکا در حال حاضر حدود ۴۵۲ هزار نفر است.

او با اشاره به این فاصله، معتقد است محاسبات مربوط به تأمین نیروی انسانی برای چنین جنگی با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد.

نویسنده برای حل آنچه «بحران جذب نیرو» می‌داند، پیشنهاد کرده است واشنگتن به جای بازگشت به خدمت اجباری، از بدهی‌های سنگین جوانان آمریکایی به‌عنوان مشوق استفاده کند.

بر اساس این طرح، دولت فدرال می‌تواند به افرادی که ۲۴ یا ۳۶ ماه در ارتش خدمت می‌کنند، معافیت کامل از برخی بدهی‌ها، از جمله وام‌های دانشجویی، بدهی کارت‌های اعتباری و سایر وام‌ها اعطا کند.

در این یادداشت ادعا شده است که متوسط بدهی آمریکایی‌های ۱۸ تا ۳۴ ساله، بدون احتساب وام مسکن، بیش از ۴۰ هزار دلار است و برخی برآوردها این رقم را تا حدود ۱۰۰ هزار دلار نیز اعلام کرده‌اند.

نویسنده معتقد است چنین شرایط مالی می‌تواند طرح بخشودگی بدهی در ازای خدمت نظامی را به ابزاری برای افزایش انگیزه جوانان برای پیوستن به ارتش تبدیل کند.

این پیشنهاد با واکنش‌های انتقادی مواجه شده است. منتقدان، طرح بخشودگی بدهی در ازای اعزام نیرو به جنگ را نشانه‌ای از تلاش برای تبدیل مشکلات اقتصادی جوانان آمریکایی به ابزار تأمین نیروی انسانی جنگ می‌دانند.

برخی نیز این پیشنهاد را از منظر سیاسی به این معنا تفسیر کرده‌اند که حامیان اسرائیل انتظار دارند شهروندان آمریکایی هزینه انسانی جنگ‌هایی را بپردازند که از منافع تل‌آویو نیز تأثیر می‌پذیرد؛ ادعایی که در چارچوب همان انتقادها مطرح شده و لزوماً بیانگر موضع رسمی دولت آمریکا یا اسرائیل نیست.

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