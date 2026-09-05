به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، حسینعلی امیری شنبه در پنجمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، به دستاوردهای بی‌سابقه در هفته دولت و پیشرفت پروژه‌های عمرانی با ارزش بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان اشاره کرد و از موفقیت استان در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در هفته دولت ۱۴۰۵ خبر داد.

رتبه نخست فارس در ارزش پروژه‌های عمرانی

وی با بیان اینکه بیش از یک هزار و ۷۰۰ طرح و پروژه در این هفته به بهره‌برداری رسید، افزود: استان فارس در بخش پروژه‌های عمرانی با اختصاص بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان طرح، رتبه نخست کشور را از نظر ارزش و اعتبار پروژه‌ها کسب کرده است.

استاندار فارس با یادآوری شرایط دشوار منطقه و وقوع درگیری‌های نظامی در روزهای اخیر، از مدیران اجرایی برای مدیریت پروژه‌ها در شرایط جنگی قدردانی کرد و گفت: تداوم توسعه و ساماندهی طرح‌ها با وجود تهدیدات امنیتی، از اولویت‌های اصلی استان بوده است.

تصویب سند سومین حرم اهل‌بیت(ع) در شورای برنامه‌ریزی

امیری در این نشست که موضوع «سند سومین حرم اهل‌بیت(ع)» در دستور کار قرار داشت، با تاکید بر اهمیت هویت مذهبی و فرهنگی شیراز، بیان کرد: برای ماندگاری این هویت با تغییر اشخاص و مدیریت‌ها، مقرر شد این سند پس از بررسی دقیق دستگاه‌های اجرایی و کارگروه فرهنگی، در شورای برنامه‌ریزی استان به تصویب برسد.

وی ادامه داد: با تصویب در این شورا، سند مذکور دارای ماهیت الزام‌آور شده و تمامی دستگاه‌ها ملزم به رعایت مفاد و تخصیص بودجه برای اجرای آن خواهند بود.

ارجاع سند زنجیره‌های ارزشی به کارگروه تخصصی

همچنین در این جلسه، سند زنجیره‌های ارزشی استان که بر پایه مزیت‌های شهرستان‌ها تدوین و از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ارائه شد، برای بررسی دقیق‌تر به کارگروه مربوطه ارجاع شد تا طی سه هفته آینده جهت تصویب نهایی به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بازگردد.

استاندار فارس با اشاره به اینکه تصمیمات شورای برنامه‌ریزی بر پایه یافته‌های کارشناسی و اجماع در کارگروه‌ها اتخاذ می‌شود، بر ضرورت نظارت مستمر مدیران بر پروژه‌ها جهت رفع مشکلات مردم و تحقق عدالت در توسعه تاکید کرد.