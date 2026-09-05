معاریو: اسرائیل در آستانه خطر فروپاشی؛ نسخه ۱۲ بندی برای نجات

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دن پری، تحلیلگر و نویسنده اسرائیلی که سابقه ریاست تحریریه خبرگزاری آسوشیتدپرس در اروپا، آفریقا و خاورمیانه را دارد، در یادداشت خود در «معاریو» تصویری نگران‌کننده از آینده اسرائیل ترسیم کرده است.

او با اشاره به کاهش جایگاه بین‌المللی، پیامدهای جنگ‌ها، ضعف نهادهای داخلی و اختلافات سیاسی، شرایط کنونی را نوعی «وضعیت اضطراری» توصیف می‌کند که به اعتقاد او نیازمند یک برنامه گسترده برای «نجات ملی» است.

پری هشدار می‌دهد اگر بنیامین نتانیاهو در انتخابات ماه آینده پیروز شود، اسرائیل به سمت بحرانی حرکت خواهد کرد که ابعاد آن به‌سختی قابل اغراق است؛ اما حتی در صورت شکست نتانیاهو نیز دولت بعدی کشوری آسیب‌دیده با نهادهای تضعیف‌شده و روابط خارجی متزلزل را تحویل خواهد گرفت.

از نگاه او، تغییر نخست‌وزیر به‌تنهایی کافی نیست و دولت آینده باید مجموعه‌ای از اصلاحات فوری و ساختاری را دنبال کند.

این تحلیلگر در نخستین محور پیشنهادهای خود خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق رسمی درباره حوادث ۷ اکتبر و لغو تغییرات قضایی و حقوقی مورد حمایت ائتلاف نتانیاهو شده است.

او همچنین بر تقویت استقلال دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی تأکید دارد و معتقد است مقام‌های دولتی نیز باید مانند سایر شهروندان از احکام دادگاه‌ها تبعیت کنند.

در حوزه سیاست خارجی و امنیتی، پری خواستار پذیرش و اجرای طرح دونالد ترامپ درباره غزه، پایان دادن به آنچه «تروریسم یهودی» در کرانه باختری می‌خواند و توقف گسترش شهرک‌سازی‌ها در خارج از حصار امنیتی شده است. بازسازی راهبرد منطقه‌ای، تقویت روابط با مصر و اردن و بهبود مناسبات با جامعه عربی داخل اسرائیل نیز در فهرست پیشنهادهای او قرار دارد.

بخش دیگری از این برنامه به مسائل داخلی اختصاص دارد؛ از اعلام وضعیت اضطراری در حوزه آموزش و تغییر نظام مشوق‌های اقتصادی گرفته تا اجرای خدمت نظامی یا ملی، بازنگری در معافیت‌های مربوط به یهودیان حریدی و تبدیل مناطق نقب و الجلیل به پروژه‌های ملی جدید.

پری همچنین پیشنهاد اصلاح قانون پایه را مطرح کرده تا فردی که با اتهام‌های جدی فساد مواجه است، نتواند مأمور تشکیل دولت شود.

پری در جمع‌بندی هشدار می‌دهد که ادامه روند کنونی می‌تواند اسرائیل را به سمت انزوای بیشتر، تضعیف اقتصاد و کاهش دسترسی به بازارهای جهانی سوق دهد.

او معتقد است رشد جمعیت حریدی بدون اصلاحات اساسی، تداوم مناقشه با فلسطینیان و فرسایش روابط خارجی، مجموعه‌ای از بحران‌های به‌هم‌پیوسته ایجاد خواهد کرد و حتی این احتمال را مطرح می‌کند که اسرائیل در صورت عدم اجرای اصلاحات، تا سال ۲۰۴۸ و صدمین سال تأسیس خود با بحران بقا مواجه شود.

در مجموع، دیدگاه مطرح‌شده از سوی دن پری، سردبیر پیشین آسوشیتدپرس در اروپا، آفریقا و خاورمیانه، تصویری از بحرانی چندلایه ارائه می‌کند که تنها با تغییر یک دولت یا نخست‌وزیر حل نخواهد شد. از نگاه او، دولت آینده باید هم‌زمان به بازسازی نهادهای داخلی، اصلاح ساختار اجتماعی، کاهش تنش‌های منطقه‌ای و ترمیم روابط اسرائیل با جهان بپردازد؛ در غیر این صورت، روند فرسایشی موجود می‌تواند پیامدهایی عمیق‌تر از یک بحران سیاسی معمول به همراه داشته باشد.

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