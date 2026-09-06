تاسیس شعبه مدرسه عالی حکمرانی در استان فارس با هدف تربیت مدیران تراز انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، محمدرضی حدائق در نهمین نشست مدیران تبلیغات اسلامی استان با اشاره به سابقه تاسیس مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی استان فارس گفت: پس از تاکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت تربیت مدیرانی در تراز انقلاب اسلامی و رفع خلا موجود در نظام آموزشی کشور، دانشگاه عالی دفاع ملی ماموریت یافت تا طرح جامع مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی را تدوین و اجرایی کند. این مجموعه که از سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را آغاز کرده، با بهره‌گیری از الگوهای مدیریت اسلامی و انقلابی، در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به تربیت کارشناسان و مدیران راهبردی می‌پردازد.

وی افزود: با توجه به ضرورت شناسایی و استعدادیابی نیروهای جوان و متعهد، از سال ۱۴۰۱ و در پی رایزنی با مدیریت وقت استان مدرسه عالی حکمرانی در استان فارس راه‌اندازی شد که در حال حاضر، تنها شعبه این مرکز در سطح کشور است.

حدائق خاطرنشان کرد: این مدرسه تاکنون شش دوره آموزشی برگزار کرده و هم‌اکنون نیز مشغول تربیت مدیران شهرداری و کارمندان جوان مستعد در قالب دوره‌های ارتقای توانمندی مدیریتی است. این برنامه‌ها با هدف کادرسازی و تربیت مدیرانی صورت می‌گیرد که بتوانند با تکیه بر اصول حکمرانی متعالی، در عرصه‌های مدیریتی کشور نقش‌آفرین باشند.

تمرکز مدرسه عالی حکمرانی بر تربیت مدیران جهادی با تکیه بر مدیریت الهی و ابزارهای نوین

حدائق با تاکید بر ضرورت تغییر الگوی مدیریت در کشور، از رویکرد مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی برای تربیت مدیرانی که فراتر از محدودیت‌های مادی و منابع موجود، بر پایه مدیریت الهی و حل مسئله عمل کنند، خبر داد.

وی با انتقاد از مدل‌های مدیریتی متصل به منابع مادی و فلسفه‌های سکولار که در مواجهه با کمبودها دچار درماندگی می‌شوند، بر ضرورت پیوند میان علم تجربی و علم الهی تأکید کرد و افزود: برخلاف مدیریت‌های صرفا مادی، مدیریت اسلامی و انقلابی با الگوبرداری از سبک رهبری امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای و تکیه بر بصیرت و هدایت الهی، توانسته است در سخت‌ترین شرایط، تحولات بزرگ ایجاد کند.

حدائق در خصوص ساختار مدیریتی این مرکز اظهار کرد: مدرسه عالی حکمرانی در استان فارس تحت نظارت نماینده ولی فقیه و با هدایت یک شورای راهبری متشکل از اساتید برجسته، مدیران ارشد دانشگاهی و مسئولان نظام، فعالیت خود را دنبال می‌کند.

وی همچنین از تلاش برای رفع خلا منابع آموزشی در حوزه مدیریت اسلامی خبر داد و گفت: برای جلوگیری از انحراف و تأمین محتوای اصیل تمامی بیانات و سفارشات مکتوب امام انقلاب در زمینه مدیریت جهادی و انقلابی گردآوری و موضوع‌بندی شده است تا به عنوان منبع اصلی آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

وی در ادامه به معرفی گروه‌های آموزشی این مدرسه پرداخت و گفت: ما با بهره‌گیری از حدود ۵۰ استاد برجسته در حوزه‌های علمیه و دانشگاه، چهار گروه آموزشی اصلی شامل اصول اعتقادی و اخلاق، بصیرت و مسائل سیاسی، مدیریت و رهبری، و نظام اداری را تشکیل داده‌ایم. در حوزه نظام اداری، هدف ما این است که مدیران به جای دور زدن قوانین، از آن‌ها برای مدیریت هوشمندانه استفاده کنند.

حدائق با اشاره به چالش‌های نوین، بر ضرورت تسلط مدیران بر ابزارهای روز تأکید کرد و گفت: همان‌طور که دشمنان از هوش مصنوعی برای طراحی عملیات‌های خود استفاده می‌کنند، ما نیز باید با تسلط بر این ابزارها و فناوری‌های نوین، در مسیر کارهای الهی و پیشبرد اهداف نظام، از آن‌ها به بهترین نحو بهره ببریم.

خیز بلند فارس برای تربیت مدیران تراز تمدن نوین اسلامی

حدائق در تشریح برنامه‌های مدرسه عالی حکمرانی استان فارس، از برنامه‌ریزی برای تبدیل این مجموعه به «دانشگاه امین ولایت» با هدف تربیت مدیران تراز جهان اسلام خبر داد و بر ضرورت گذار از مدیریت سکولار به الگوی مدیریت جهادی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این مدرسه تقویت قدرت حل مسئله در مدیران است، افزود: متأسفانه فرهنگ مدیریتی کشور به دلیل تأثیرپذیری از مدل‌های سکولار و مادی، در مواجهه با چالش‌ها اغلب دچار انفعال و بهانه‌جویی می‌شود. مدیریت جهادی و اسلامی که برگرفته از سیره امامین انقلاب است، راهکار برون‌رفت از این بن‌بست و مبنای اصلی آموزشی در این دوره‌هاست.

وی تصریح کرد: در این مجموعه به‌دنبال مدرک‌گرایی نیستیم، بلکه هدف اصلی افزایش توانمندی عملیاتی مدیران برای پیشبرد اهداف نظام اسلامی است.

حدائق با تشریح چشم‌انداز آینده این مرکز گفت: با نظر مساعد نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، تصمیم بر آن شده است که این مدرسه به «دانشگاه امین ولایت» ارتقا یابد تا با تربیت مدیرانی در تراز تمدن نوین اسلامی، مأموریت کادرسازی برای جهان اسلام را محقق سازد.