به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس یک نظرسنجی که شامگاه جمعه در برنامه «اولپان شیشی» شبکه ۱۲ رژیم اسرائیل منتشر شد، ۴۰ درصد شرکت‌کنندگان اعلام کردند در صورت برگزاری انتخابات در شرایط کنونی به یکی از احزاب مخالف نتانیاهو رأی خواهند داد، در حالی که ۳۴ درصد احزاب ائتلاف حاکم را انتخاب می‌کنند. ۸ درصد نیز به احزاب عربی و ۶ درصد به احزابی خارج از دو اردوگاه اصلی رأی می‌دهند. همچنین ۱۲ درصد هنوز درباره انتخاب خود تصمیم نگرفته‌اند.

فاصله نتانیاهو با رقیبان همچنان قابل توجه است

در پاسخ به این پرسش که چه کسی برای تصدی نخست‌وزیری مناسب‌تر است، ۵۷ درصد گزینه‌ای غیر از نتانیاهو را ترجیح داده‌اند، در حالی که ۳۳ درصد همچنان نتانیاهو را مناسب‌ترین گزینه دانسته‌اند و ۱۰ درصد نیز پاسخ مشخصی نداشته‌اند.

این فاصله در میان رأی‌دهندگان دو اردوگاه سیاسی بسیار آشکار است. ۸۰ درصد رأی‌دهندگان ائتلاف، نتانیاهو را مناسب‌ترین گزینه برای نخست‌وزیری می‌دانند و ۱۵ درصد گزینه دیگری را ترجیح می‌دهند. در مقابل، ۹۴ درصد رأی‌دهندگان مخالفان نتانیاهو، فردی غیر از او را برای نخست‌وزیری مناسب می‌دانند و تنها ۳ درصد از نتانیاهو حمایت کرده‌اند.

امنیت و گرانی؛ دغدغه مشترک دو جریان

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد مسائل امنیتی و اقتصادی مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تصمیم رأی‌دهندگان هستند. ۸۸ درصد شرکت‌کنندگان اعلام کرده‌اند امنیت و مقابله با گرانی و مشکلات اقتصادی بر رأی آنها تأثیر خواهد گذاشت.

پس از این دو موضوع، حفظ وحدت جامعه با ۷۷ درصد، حفظ دموکراسی با ۷۵ درصد، مسئولیت شکست ۷ اکتبر با ۷۰ درصد و مسئله برابری در تحمل هزینه‌های نظامی و خدمت سربازی حریدی‌ها با ۶۷ درصد قرار گرفته‌اند.

در موضوع امنیت، اختلاف میان دو اردوگاه چندان زیاد نیست؛ ۸۸ درصد رأی‌دهندگان ائتلاف و ۹۴ درصد رأی‌دهندگان مخالفان گفته‌اند این موضوع بر انتخاب آنها اثرگذار خواهد بود. در زمینه اقتصاد و گرانی نیز این رقم به ترتیب ۸۶ و ۹۴ درصد است.

اما در موضوعاتی مانند خدمت حریدی‌ها، مسئولیت شکست ۷ اکتبر و حفظ دموکراسی، شکاف سیاسی بسیار عمیق‌تر می‌شود. ۹۰ درصد رأی‌دهندگان مخالفان گفته‌اند مسئله خدمت حریدی‌ها بر رأی آنها اثر دارد، در حالی که این رقم در میان رأی‌دهندگان ائتلاف ۴۹ درصد است.

در موضوع مسئولیت شکست ۷ اکتبر نیز ۸۹ درصد رأی‌دهندگان مخالفان این مسئله را مؤثر می‌دانند، در حالی که این رقم در میان رأی‌دهندگان ائتلاف ۶۰ درصد است. درباره حفظ دموکراسی نیز ۹۱ درصد مخالفان و ۶۳ درصد رأی‌دهندگان ائتلاف آن را عامل مؤثر بر تصمیم انتخاباتی خود دانسته‌اند.

۸۳ درصد نتانیاهو را در قبال ۷ اکتبر مسئول می‌دانند

مهم‌ترین بخش این نظرسنجی به ارزیابی مسئولیت بنیامین نتانیاهو در قبال شکست ۷ اکتبر اختصاص دارد. ۵۸ درصد شرکت‌کنندگان معتقدند نتانیاهو مسئولیت زیادی در این شکست دارد و ۲۵ درصد نیز برای او مسئولیت محدودی قائل شده‌اند.

در مقابل، تنها ۸ درصد گفته‌اند نتانیاهو هیچ مسئولیتی در قبال این شکست ندارد و ۹ درصد نیز اعلام کرده‌اند که پاسخ مشخصی برای این پرسش ندارند.

بر این اساس، در مجموع ۸۳ درصد از شرکت‌کنندگان، نتانیاهو را به میزان زیاد یا کم مسئول شکست ۷ اکتبر می‌دانند.

البته در این زمینه شکاف شدیدی میان دو اردوگاه سیاسی وجود دارد. در میان رأی‌دهندگان مخالف نتانیاهو، ۹۱ درصد معتقدند نخست‌وزیر مسئولیت زیادی در این شکست دارد؛ در حالی که این رقم در میان رأی‌دهندگان ائتلاف تنها ۲۵ درصد است.

با این حال، حتی در میان حامیان احزاب ائتلاف نیز اکثریت، نتانیاهو را کاملاً از مسئولیت مبرا نمی‌کنند. ۲۵ درصد از آنها مسئولیت زیادی و ۵۱ درصد مسئولیت کمی برای او قائل هستند؛ به این ترتیب، مجموعاً ۷۶ درصد از رأی‌دهندگان ائتلاف نیز نتانیاهو را دست‌کم تا حدی مسئول می‌دانند.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد اگرچه امنیت و مسائل اقتصادی همچنان دغدغه‌های مشترک بخش بزرگی از جامعه صهیونیستی هستند، اما پرونده ۷ اکتبر، خدمت حریدی‌ها و مسئله دموکراسی می‌تواند به یکی از مهم‌ترین نقاط تقابل سیاسی در آستانه انتخابات تبدیل شود؛ انتخاباتی که در آن جایگاه نتانیاهو و میزان مسئولیت او در قبال شکست ۷ اکتبر همچنان یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد قضاوت رأی‌دهندگان خواهد بود.

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