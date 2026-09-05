به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله عیسی قاسم در بیانیه‌ای به مناسبت روز نزول آیه «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ» با تأکید بر اهمیت بازگشت جدی به تعالیم اسلام، اظهار کرد که دعوت الهی به علم، صداقت، حکمت، خیرخواهی و رحمت، در همه دوره‌های زندگی انسان همچنان ضرورت دارد.

وی تأکید کرد که هدایت، رشد، قدرت، پیروزی و عزت امت اسلامی در گرو پاسخگویی جدی به این دعوت و بنا کردن زندگی فردی و اجتماعی بر مبنای آموزه‌های اسلام است.

این عالم بحرینی، وحدت امت اسلامی را یکی از مهم‌ترین الزامات عبور از شرایط کنونی دانست و گفت مسلمانان باید در همه نسل‌ها و عرصه‌های زندگی، بر محور قرآن و اسلام اصیل متحد شوند و همه ظرفیت‌های خود را برای تحقق حق، مقابله با باطل، مبارزه با فساد و گسترش صلاح به کار گیرند.

آیت‌الله عیسی قاسم همچنین بر ضرورت پایبندی به «نسخه الهی اسلام» که از سوی خداوند بر پیامبر اکرم(ص) نازل شده است تأکید کرد و خواستار آن شد که مسلمانان بدون فاصله گرفتن از هدایت دینی و مسئولیت‌های ناشی از آن، در این مسیر حرکت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، رجوع به قرآن را بدون توجه به دانش و سیره پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) کافی ندانست و تصریح کرد که امت اسلامی برای فهم صحیح قرآن و پیمودن مسیر درست، باید به دانش، فهم و سیره پیامبر(ص) و اهل‌بیت معصوم(ع) رجوع کند.

هشدار درباره تأخیر در مقابله با تهدیدها

آیت‌الله عیسی قاسم در ادامه نسبت به تأخیر امت اسلامی در بازگشت جدی و عملی به اسلام و ایستادگی در برابر تجاوزها هشدار داد و بر ضرورت وحدت در دفاع از دین و مقابله با هرگونه تجاوز داخلی و خارجی تأکید کرد.

وی خواستار «ایستادگی قدرتمند در برابر پیشروی آمریکا و یهود» شد و آن را بخشی از مسئولیت امت اسلامی در شرایط کنونی دانست؛ موضعی که در متن بیانیه او با تأکید بر مقابله با آنچه «جریان صهیونیستی» و سیاست‌های آن علیه امت اسلامی توصیف شده، مطرح شده است.

این روحانی بحرینی هشدار داد که اگر امت اسلامی در شرایط کنونی برای دفاع از دین و مقابله با تهدیدها اقدام نکند و این رویارویی را تا وقوع «زلزله‌ای بزرگ‌تر» به تأخیر بیندازد، فرصت جبران دشوارتر خواهد شد و پیامدهای آن می‌تواند افزایش رنج، خسارت، ضعف و هزینه‌های رویارویی باشد.

آیت‌الله عیسی قاسم در پایان با طرح این پرسش که چگونه کسی که امروز از مواجهه با بحران‌ها فرار می‌کند می‌تواند انتظار داشته باشد فردا در برابر بحران‌هایی بزرگ‌تر و خطرناک‌تر ایستادگی کند، تأکید کرد که فرار از مسئولیت امروز، به معنای دشوارتر شدن مواجهه در آینده است.

..........

پایان پیام