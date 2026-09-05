به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرنگار شبکه الجزیره اعلام کرد که یک فروند پهپاد اسرائیلی، منطقه النبطیه الفوقا در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داده است. هم‌زمان، خبرگزاری رسمی لبنان نیز از دو حمله هوایی پیاپی رژیم صهیونیستی به منطقه المنصوری در جنوب این کشور خبر داد.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نیروی هوایی این رژیم شب گذشته «انبارهای سلاح» متعلق به حزب‌الله را که به گفته آنها برای برنامه‌ریزی حملات علیه نیروهای اسرائیلی و شهرک نشینان استفاده می‌شده، هدف قرار داده است. این رژیم همچنین مدعی شد که عناصر و زیرساخت‌های حزب‌الله را در جنوب لبنان هدف حمله قرار داده است.

به گفته ارتش اسرائیل، این حملات در پاسخ به پرتاب یک پهپاد به سمت نیروهایش انجام شده و هدف آن رفع تهدید فوری بوده است. با این حال، جزئیات بیشتری درباره ماهیت اهداف ارائه نشده است.

در واکنش به این حملات، حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که رژیم صهیونیستی به تشدید تجاوز و جنایت‌های خود علیه لبنان ادامه می‌دهد و به عملیات قتل، بمباران، تخریب و انفجار منازل در روستاها اشاره کرد. این جنبش با انتقاد از سکوت بین‌المللی و همدستی آمریکا، مقامات لبنانی را به عدم ایفای مسئولیت‌های خود در قبال این حملات متهم کرد.

حزب‌الله با اشاره به اینکه ادامه عملیات اسرائیل «تجاوزی بی‌دلیل» است، هشدار داد که مشارکت آمریکا در این مسیر با هدف اعمال فشار بر دولت لبنان و وادار کردن آن به اجرای دستورکارهای سیاسی انجام می‌شود و این موضوع می‌تواند به تنش‌های داخلی در لبنان منجر شود. این جنبش همچنین از دولت لبنان خواست که حساب‌های خود را بازبینی کرده و به اصول ملی بازگردد.

گفتنی است، این حملات یک روز پس از آن انجام می‌شود که وزارت بهداشت لبنان از کشته شدن ۴ نفر و زخمی شدن ۳۲ نفر در حملات اسرائیل به مناطق جنوب و شرق لبنان خبر داد. همچنین خبرگزاری رسمی لبنان از حملات به روستاهای متعدد از جمله المنصوری، مجدل زون، بیت‌یاحون، زوطر شرقی، برعشیت و میفدون گزارش داده است.

در همین حال، رادیو رسمی اسرائیل به نقل از منابع نظامی گزارش داد که ارتش این رژیم عملیات خود را در منطقه امنیتی جنوب لبنان ادامه خواهد داد و در صورت لزوم، آن را تشدید خواهد کرد. همچنین ارتش اسرائیل با نزدیک شدن به اعیاد یهودی، نیروهای خود را در جنوب لبنان، کرانه باختری و غزه تقویت کرده است.

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