دیدبان حقوق بشر: اتحادیه اروپا برای آزادی زندانیان سیاسی بحرین فشار بیشتری وارد کند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد اتحادیه اروپا باید از مذاکرات مشارکت راهبردی با بحرین که از ژوئیه ۲۰۲۶ آغاز شده است، برای اعمال فشار جهت آزادی زندانیان سیاسی استفاده کند.

این سازمان به‌طور مشخص خواستار آزادی عبدالهادی الخواجه، فعال بحرینی-دانمارکی، و محمد حبیب المقداد، فعال بحرینی-سوئدی، شد که به گفته این نهاد بیش از ۱۵ سال است در زندان‌های بحرین به سر می‌برند.

این سازمان با اشاره به تصمیم کارگروه سازمان ملل درباره بازداشت‌های خودسرانه در سال ۲۰۱۲ درباره الخواجه، تأکید کرد که دولت‌های دانمارک و سوئد و اتحادیه اروپا تاکنون نتوانسته‌اند زمینه آزادی این دو تبعه اروپایی را فراهم کنند.

دیدبان حقوق بشر همچنین از باقی ماندن شماری از مخالفان برجسته از جمله حسن مشیمع، شیخ علی سلمان و عبدالجلیل السنگیس در زندان انتقاد کرد.

دیدبان حقوق بشر همچنین سیاست اتحادیه اروپا در قبال بحرین را «دیپلماسی خاموش» توصیف کرد و گفت بروکسل به جای اقدامات جدی‌تر یا تحریم‌های هدفمند، عمدتاً به طرح نگرانی‌های حقوق بشری در گفت‌وگوهای دوجانبه و مجامع بین‌المللی بسنده کرده است.

این سازمان تأکید کرد درج بندهای حقوق بشری در توافق مشارکت، بدون سازوکارهای اجرایی مؤثر، نتیجه ملموسی به همراه نخواهد داشت.

این نهاد در پایان خواستار آن شد که اتحادیه اروپا، دانمارک، سوئد و دیگر کشورهای عضو، آزادی الخواجه، المقداد و دیگر زندانیانی را که به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز سیاسی و مدنی بازداشت شده‌اند، به مطالبه‌ای مشخص در مذاکرات با منامه تبدیل کنند.

دیدبان حقوق بشر همچنین مدعی شده است که در ماه‌های اخیر فشار بر آزادی بیان در بحرین افزایش یافته و ده‌ها نفر، از جمله کودکان، از تابعیت خود محروم شده‌اند.

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