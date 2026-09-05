به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با ادامه کاهش واردات فرآورده‌های نفتی از طریق تنگه هرمز از زمان آغاز جنگ در خاورمیانه، صف‌های طولانی جلوی پمپ‌بنزین‌ها در بغداد شکل گرفته است.

با وجود اینکه عراق دومین تولیدکننده بزرگ نفت در سازمان اوپک است، این کشور برای تأمین نیاز داخلی خود به واردات فرآورده‌های نفتی وابسته است؛ چراکه پالایشگاه‌های آن توانایی تولید بنزین کافی برای جمعیت بیش از ۴۶ میلیون نفری این کشور را ندارند.

یکی از شهروندان عراقی که روز جمعه دو ساعت جلوی یک پمپ‌بنزین در مرکز بغداد منتظر مانده بود، گفت: منطقی نیست که روزانه میلیون‌ها بشکه نفت تولید کنیم، اما بنزین کافی برای نیازهای روزانه‌مان نداشته باشیم.

وی افزود: ما هر روز به دلیل وضعیت بد خیابان‌ها و کمبود خدمات با ترافیک دست‌وپنجه نرم می‌کنیم و امروز نیز به دلیل کمبود بنزین، ترافیک بیشتری به آن اضافه شده است.

بر اساس اعلام وزیر نفت عراق، میزان مصرف روزانه بنزین در این کشور حدود ۳۳ میلیون لیتر است که در صورت نگرانی از کمبود منابع، این رقم به ۳۸ میلیون لیتر افزایش می‌یابد.

باسم خضیر، وزیر نفت عراق، روز جمعه اعلام کرد که کمبود موقت بنزین در حال رفع است و گفت که محموله‌های اضافی بنزین به زودی وارد خواهند شد.

وی همچنین از گفت‌وگو با ایران برای تسهیل حرکت نفتکش‌ها از طریق تنگه هرمز خبر داد و ابراز امیدواری کرد که توافقات نزدیکی حاصل شود.

سخنگوی وزارت نفت عراق اعلام کرد که رویدادهای منطقه و درگیری‌های جاری باعث بروز مشکلات لجستیکی در حرکت نفتکش‌های حامل بنزین شده است که ورود یا پهلوگیری آنها در بنادر عراق را با تأخیر مواجه می‌کند.

وی از شهروندان خواست فقط به اندازه نیاز خود بنزین دریافت کنند و از ازدحام جلوی پمپ‌بنزین‌ها خودداری نمایند.

سخنگوی وزارت نفت همچنین گفت که «ازدحام جلوی پمپ‌بنزین‌ها به دلیل فاصله میان میزان تولید و مصرف است» و افزود که وزارتخانه به واردات از خارج از کشور روی آورده است.

پیش از جنگ، عراق روزانه حدود ۴ میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد و به طور متوسط ماهانه ۱۰۵ میلیون بشکه صادرات داشت که بیشتر آنها از جنوب این کشور و از طریق تنگه هرمز انجام می‌شد. اما با بسته شدن این آبراه توسط ایران، بغداد مجبور به توقف تولید در بسیاری از میادین شد و به صادرات محدود از طریق سوریه با کامیون‌های تانکری و از طریق ترکیه و خط لوله به بندر جیهان روی آورد.

در شش ماه گذشته، ایران که روابط اقتصادی و سیاسی نزدیکی با عراق دارد، به تعدادی از نفتکش‌های عراقی اجازه عبور از تنگه هرمز را داده است. پس از کاهش شدید صادرات نفتی عراق، این صادرات مجدداً افزایش یافته و در ماه اوت به حدود ۷۰ میلیون بشکه رسیده که بالاترین رقم از زمان آغاز جنگ است.

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