سید عمار حکیم: نمایشگاه کتاب، فرصتی برای بازگرداندن جوانان به مطالعه است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عمار حکیم در حاشیه حضور در بیست‌وهفتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد گفت: کتاب نماد فرهنگ، دانش و آگاهی است و می‌تواند تصویری جامع از زندگی و جامعه در اختیار انسان قرار دهد.

وی با یادآوری این جمله مشهور که «کتاب در مصر نوشته، در لبنان چاپ و در عراق خوانده می‌شود»، بر جایگاه فرهنگی عراق تأکید کرد.

وی افزود نمایشگاه‌های کتاب با ارائه مجموعه متنوعی از آثار و عناوین فکری و فرهنگی، زمینه مناسبی برای احیای شوق مطالعه در میان جوانان و دیگر اقشار جامعه عراق فراهم می‌کنند.

سید عمار حکیم همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به کتاب و مطالعه در شرایطی که فضای مجازی بخش مهمی از زندگی روزمره جوانان را تحت تأثیر قرار داده است تأکید کرد و نمایشگاه‌های کتاب را فرصتی برای تقویت ارتباط نسل جوان با فرهنگ و دانش دانست.

بیست‌وهفتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد از دوم تا دوازدهم سپتامبر برگزار می‌شود و با حضور صدها ناشر از کشورهای عربی و دیگر کشورهای جهان، یکی از رویدادهای مهم فرهنگی عراق در سال جاری به شمار می‌رود.

گفتنی است، خانه کتاب و ادبیات ایران به نمایندگی از معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هزار و ۱۵۰ اثر در این نمایشگاه حضور دارد. در غرفه ایران، آثاری در زمینه تاریخ و هنر ایران، ادبیات، کودک و نوجوان، زنان، روان‌شناسی، مقاومت، فقه و اصول، قرآن‌های نفیس، آموزش زبان فارسی و گردشگری و ایران‌شناسی عرضه شده است؛ مجموعه‌ای که تلاش دارد تصویری متنوع از ظرفیت‌های فرهنگی و فکری ایران را به مخاطبان عرب‌زبان معرفی کند.

همچنین در این رویداد نشستی با عنوان «روابط فرهنگی ایران و عراق از دیدگاه قائد شهید خامنه‌ای» در سالن نمایشگاه کتاب بغداد برگزار خواهد شد. این نشست با حضور سه تن از اندیشمندان و استادان دانشگاه عراقی و یک اندیشمند ایرانی برگزار می‌شود و در آن ابعاد مختلف روابط فرهنگی، تاریخی و تمدنی ایران و عراق و دیدگاه‌های قائد شهید امت، آیت‌الله خامنه‌ای درباره ظرفیت‌های مشترک دو ملت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حضور ایران در نمایشگاه کتاب بغداد، با توجه به پیوندهای دیرینه فرهنگی و تمدنی دو کشور، می‌تواند زمینه‌ای برای معرفی گسترده‌تر آثار ایرانی در بازار کتاب عراق و توسعه همکاری‌های فرهنگی و نشر میان دو کشور فراهم کند.

در «بیست‌وهفتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد» ناشرانی از کشورهای ایران، مصر، عراق، لبنان، سوریه، اردن، عربستان سعودی، کویت، امارات، قطر، عمان، بحرین، موریتانی، مراکش، الجزایر، لیبی، ترکیه و فلسطین حضور دارند.

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