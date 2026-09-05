به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـشرکت اوپن‌ای‌آی فاز جدیدی از مدل کسب‌وکار چت‌جی‌پی‌تی را با گسترش تبلیغات به بازارهای خارج از ایالات متحده، از جمله خاورمیانه و شمال آفریقا، هند و اروپا آغاز کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، مصر یکی از مهم‌ترین بازارهای عربی است که وارد این سامانه شده و به همراه الجزایر، بحرین، عراق، اردن، کویت، لبنان، مراکش، عمان، قطر و تونس، امکان دسترسی به بستر تبلیغاتی چت‌جی‌پی‌تی برای شرکت‌های ثبت‌شده فراهم شده است.

این اقدام با هدف پوشش هزینه‌های عملیاتی مدل‌های هوش مصنوعی و زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات در مقیاس گسترده صورت گرفته است.

اوپن‌ای‌آی اعلام کرده که تبلیغات یکی از ارکان مدل کسب‌وکار این شرکت، در کنار اشتراک‌های مصرفی، خدمات شرکتی و رابط‌های برنامه‌نویسی پولی است.

بر اساس سیاست‌های اوپن‌ای‌آی، تبلیغات به‌صورت جداگانه و مشخص از پاسخ‌های چت‌جی‌پی‌تی نمایش داده می‌شوند و با برچسب «محتوای پولی» مشخص می‌گردند.

شرکت تأکید کرده که تبلیغ‌دهندگان نمی‌توانند پاسخ‌های مدل را تغییر دهند یا در ترتیب آن تأثیر بگذارند.

تبلیغات عمدتاً کاربران طرح رایگان را هدف می‌گیرد و طرح‌های پولی مانند «پلاس» و «پرو» از این تبلیغات معاف هستند.

اوپن‌ای‌آی تأکید کرده که تبلیغ‌دهندگان به مکالمات خصوصی کاربران، تاریخچه گفت‌وگوها یا حافظه شخصی دسترسی ندارند و نمی‌توانند در پاسخ‌های مدل تأثیر بگذارند. کاربران نیز امکان کنترل برخی تنظیمات شخصی‌سازی تبلیغات را دارند.

ورود تبلیغات چت‌جی‌پی‌تی به مصر و منطقه، تحولی مهم در بازار تبلیغات دیجیتال محسوب می‌شود که از مدل‌های سنتی مبتنی بر صفحات وب و شبکه‌های اجتماعی، به فضای مکالمه‌ای گام نهاده است. در این مدل، کاربر می‌تواند نیازها و اهداف خود را به‌صورت مستقیم توصیف کند و تبلیغات در بستر همان مکالمه نمایش داده شود.

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