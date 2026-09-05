نابودی ۹۰ درصدی صنعت چاپ سودان در پی جنگ

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـجنگ در سودان نه تنها زیرساخت‌های مادی و انسانی این کشور را هدف قرار داده، بلکه صنعت رسانه‌های چاپی را نیز با بحرانی بی‌سابقه مواجه کرده است. برای نخستین بار در طول بیش از ۱۲۰ سال، انتشار روزنامه‌های کاغذی در سودان به طور کامل متوقف شده و این امر منجر به بیکاری حدود ۹۰ درصد از نیروی کار این بخش، معادل تقریباً سه هزار نفر، شده است.

بر اساس گزارش‌ها، افول صنعت چاپ در سودان از اواخر دوره ریاست‌جمهوری عمر البشیر آغاز و در دوران نخست‌وزیری عبدالله حمدوک نیز ادامه یافت. با این حال، جنگ کنونی «ضربه نهایی» را به این صنعت وارد کرد.

قبل از جنگ، تعداد روزنامه‌های فعال از ۴۹ عنوان به ۱۲ عنوان کاهش یافته بود و اکثر آنها با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کردند. با شروع درگیری‌ها، انتشار تمامی روزنامه‌های کاغذی متوقف شد.

ظهور رسانه‌های دیجیتال

در غیاب روزنامه‌های چاپی، صدها وب‌سایت و پلتفرم دیجیتال که بیشتر آنها به صورت فردی اداره می‌شوند، به فعالیت پرداخته‌اند. با این حال، خبرنگاران داخل سودان با مشکلاتی مانند قطعی اینترنت و اختلال در خدمات ارتباطی مواجه هستند که انجام وظایف حرفه‌ای آنان را با دشواری مواجه می‌کند و دسترسی مردم به اطلاعات را محدود می‌سازد.

در یک نشست تخصصی که در خارطوم برگزار شد، کارشناسان و فعالان رسانه‌ای به بررسی چشم‌انداز آینده صنعت چاپ پرداختند. مهم‌ترین توصیه‌های این نشست به شرح زیر است:

تهیه یک برنامه ملی برای از سرگیری تدریجی انتشار روزنامه‌های کاغذی با در نظر گرفتن تغییرات اقتصادی و فناوری.

تسریع در تصویب قانون جدیدی برای مطبوعات و رسانه‌ها که با تحولات حوزه چاپ و دیجیتال همخوانی داشته باشد.

حمایت از مدل ترکیبی (کاغذی-دیجیتال) که در آن روزنامه‌ها علاوه بر نسخه چاپی، وب‌سایت و پلتفرم‌های دیجیتال نیز داشته باشند.

تولید محتوای تخصصی و عمیق که در شبکه‌های اجتماعی یافت نمی‌شود، مانند گزارش‌های تحقیقی، تحلیل‌ها و گفت‌وگوهای تخصصی.

کارشناسان حاضر در این نشست به چالش‌های متعددی برای احیای صنعت چاپ اشاره کردند که از جمله آنها می‌توان به هزینه‌های بالای تولید، کاهش قدرت خرید مردم، افت بودجه‌های تبلیغاتی و تغییر عادات مطالعه به سمت محتوای دیجیتال اشاره کرد.

برخی ناشران و روزنامه‌نگاران بر این باورند که با توجه به شرایط فعلی، بازگشت روزنامه‌های کاغذی ممکن است توجیه اقتصادی نداشته باشد. «العبید احمد مروح»، دبیرکل سابق شورای مطبوعات سودان، معتقد است که فرصت بازگشت مؤثر صنعت چاپ به شدت کاهش یافته و این صنعت روزبه‌روز در حال افول است. از سوی دیگر، «عزالدین»، سردبیر و ناشر هندی، نیز بر این باور است که روزنامه‌های چاپی دیگر در سودان و جهان عرب یک پروژه اقتصادی سودآور محسوب نمی‌شوند.

اگرچه توصیه‌هایی برای بازگشت تدریجی روزنامه‌های چاپی ارائه شده است، اما چالش‌های اقتصادی، فنی و تغییرات رفتاری مخاطبان، آینده این صنعت را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. به نظر می‌رسد که گذار به سمت مدل‌های ترکیبی و دیجیتال، اجتناب‌ناپذیرترین مسیر پیش روی رسانه‌های سودانی است.

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