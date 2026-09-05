نگرانی شدید نهادهای امنیتی آمریکا از گسترش جنگ با ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع امنیتی آمریکا می‌ترسند که جمهوری اسلامی ایران بخواهد دامنه جنگ با واشنگتن را گسترش دهد. شبکه ۱۴ اسرائیل شامگاه امروز (شنبه) اذعان کرد نهادهای امنیتی آمریکا به شدت نگران گسترش جنگ با ایران هستند. این نهادهای امنیتی ابراز نگرانی کردند که احتمال دارد نیروهای مسلح ایران تصمیم به تشدید و گسترش حملات خود بگیرند.

یک مسئول آگاه اسرائیلی که در جریان گزارش‌های مراکز امنیتی آمریکا قرار دارد، گفت که «این ارزیابی، مبتنی بر واقعیت است.»

وی حملات تنبیهی اخیر نیروهای مسلح کشورمان به پایگاه‌های آمریکا در اردن را «سیگنالی» دانست «از آنچه تهران ممکن است انجام دهد.»

یک مقام آمریکایی نهم شهریور ماه جاری گفت که پایگاه آمریکا در اردن هدف حملات موشکی ایران قرار گرفته است.

او در ادامه سیاست کتمان و سانسور، مدعی شد که «خسارت زیادی در پی حملات ایران به نیروهایمان وارد نشده و تمامی موشک‌ها ره‌گیری شده‌اند.» این ادعا در حالی است که با گذشت هفته‌ها از توقف آخرین دور درگیری‌ها، همچنان اخبار و افشاگری‌های تازه‌ای از حجم و گستره آسیب به پایگاه‌های آمریکا در نتیجه حملات موشکی و پهپادی ایران منتشر می‌شود.

پنجم شهریور نیز وب‌سایت تخصصی «میلیتاری تایمز» در گزارشی به تخریب بخش بزرگی از پایگاه پنجم دریایی آمریکا در بحرین پرداخت و آن را «غیر قابل تصور» توصیف کرد. این پایگاه نوشت که مقامات آمریکایی به دلیل حجم نابودی تأسیسات پایگاه تصمیم گرفته بودند تا این موضوع را مخابره نکنند.

بر اساس ارزیابی‌های نهادهای امنیتی مذکور، یکی از انگیزه‌های اصلی ایران، تمایل به اعمال فشار اقتصادی و سیاسی بر رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، در دوره‌ای است که ممکن است پنجره فرصت‌های سیاسی موجود برای او پس از انتخابات میان‌دوره‌ای تغییر کند.

شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی در پایان خبر داد که مسئولان این رژیم و آمریکا برای احتمال تشدید تنش‌های بیشتر در خاورمیانه آماده می‌شوند.

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