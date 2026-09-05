حزب الله لبنان: آزادی اسرا نباید جنایات اسرائیل را بپوشاند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله لبنان روز شنبه تأکید کرد آزادی شماری از اسرای لبنانی، با وجود اهمیت آن، نمی‌تواند پوششی برای چشم‌پوشی از ادامه تجاوز، اشغالگری و کشتار باشد.

حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد: هیچ توجیهی برای ادامه مسیری که شکست و ناتوانی آن در حفاظت از لبنان و مردمش ثابت شده است، وجود ندارد؛ این در حالی است که مقامات لبنان پیش‌تر بارها تأکید کرده بودند تا زمانی که دشمن تجاوزات خود را متوقف نکند، وارد هیچ روند مذاکره‌ای نخواهند شد.

این جنبش از همه لبنانی‌ها خواست در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی، در کنار یکدیگر و پشت سر یک موضع ملی متحد بایستند تا قدرت، بازدارندگی و حاکمیت لبنان حفظ شود.

حزب‌الله همچنین از مقامات لبنان خواست در محاسبات خود بازنگری کرده، لجاجت و اختلافات را کنار بگذارند و برای تأمین منافع لبنان و مردم این کشور، به اصول ملی مشترکی بازگردند که از حاکمیت لبنان حفاظت می‌کند.

.......

پایان پیام/ ۲۱۸

