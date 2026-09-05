جنگ امروز منطقه، جنگ تمدنی علیه اسلام است/ حصر سلاح نیازمند چهار رکن اساسی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین سید صدرالدین قبانچی، امام جمعه نجف اشرف، در خطبه های نماز جمعه امروز به بررسی مهم ترین مسائل داخلی و بین المللی پرداخت.

امام جمعه نجف اشرف با اشاره به دستیابی چارچوب هماهنگی و جریان های سیاسی به وثیقه تفاهم درباره حصر سلاح، گفت: الحمدلله چارچوب هماهنگی با جریان های سیاسی به آنچه «وثیقه تفاهم» نامیده می شود، دست یافته است.

این وثیقه بر چهار رکن اساسی استوار است:

۱. سیادت کامل عراق در زمین و هوا: بدون تحقق این اصل، حصر سلاح ممکن نیست.

۲. زوال تهدیدات امنیتی داخلی و خارجی: تا زمانی که تهدیدات وجود دارد، حصر سلاح محقق نمیشود.

۳. شمولیت قانون بر همه نیروهای غیردولتی: حصر سلاح باید شامل تمامی حضورهای غیردولتی از جمله حضور ترکیه در شمال عراق و پیشمرگه باشد و بدون تعمیم این قانون، پروژه حصر سلاح موفق نخواهد شد.

۴. نیاز به زمان: این پروژه به صورت آنی محقق نمیشود و ممکن است سالها زمان ببرد تا سیادت کامل بر فضا، زوال تهدیدات و تفکیک حضورهای خارجی و غیرقانونی در عراق تضمین شود.

حجت الاسلام و المسلمین قبانچی تأکید کرد: ما با ارکان این وثیقه موافقیم و معتقدیم که این بهترین راهکار برای مدیریت پرونده داغ حصر سلاح است.

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود درباره مسائل داخلی، از طرح «یک میلیون قطعه زمین» که توسط نخست وزیر برای تأمین زمین به شهروندان مطرح شده، استقبال کرد و ابراز امیدواری نمود که این طرح در چارچوب قوانین به اجرا درآید تا بحران مسکن پایان یافته و زمینه برای ازدواج و تشکیل خانواده برای میلیون ها جوان فراهم شود.

امام جمعه نجف اشرف همچنین به افتتاح بیست و هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی بغداد اشاره کرد و بر ضرورت توسعه ساختار فرهنگی با تمام ابزارهای مدرن آن شامل کتاب، داستان، تئاتر، تولید محتوا، مطبوعات، تلویزیون و رادیو تأکید کرد و با اشاره به اینکه اسلام بر اساس کتاب قرآن و حدیث نبوی استوار است، به حدیث پیامبر اکرم(ص) اشاره کرد که فرمودند: «هر کس چهل حدیث از امت من حفظ کند، خداوند او را در روز قیامت فقیه محشور میکند.»

جنگ کنونی؛ جنگی تمدنی علیه اسلام

در بخش بین المللی خطبه ها، حجت الاسلام و المسلمین قبانچی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ممنوعیت اجرای شریعت اسلامی در ایالات متحده، گفت: این اظهارات نشان می دهد که جنگ امروز در منطقه، جنگی تمدنی علیه اسلام است، نه صرفاً اقتصادی یا سیاسی. این موضوع از سوی دیگر نشان دهنده پیشرفت و گسترش اسلام در سطح جهانی است که باعث نگرانی رهبران جهان برای کشور هایشان شده است.

ایشان در خطبه دینی خود با تأکید بر نقش خانواده به عنوان یکی از مهمترین عناصر توسعه انسانی در اسلام، به روایتی از پیامبر اکرم(ص) اشاره کرد و گفت: در روایتی که شیخ صدوق در کتاب امالی نقل کرده، چهار خصلت برای توسعه انسانی برشمرده شده است: ذکر خدا، روزه، تهجد در شب و تأمین نیازهای خانواده. نکته مهم آنکه تأمین نیازهای خانواده، هم تراز با عبادات برجسته قرار گرفته است.

ایشان با اشاره به چالش های فکری غرب در قبال نهاد خانواده، افزود: امروز در اندیشه غربی، پروژه جدیدی برای فروپاشی خانواده در حال شکل گیری است که شامل فردگرایی، جنبش فمینیستی و برابری جنسیتی، تغییر ساختار خانواده و جدایی قوانین ازدواج از تولیدمثل است، اما اسلام همواره بر تقویت بنیان خانواده تأکید دارد.

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