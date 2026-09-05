به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیأت حقیقت‌یاب مستقل و بین‌المللی سازمان ملل در گزارش خود اعلام کرد که حمایت‌های خارجی در حال تقویت توانایی‌های نظامی طرف‌های درگیر جنگ سودان و فراهم کردن امکان عملیات نظامی پیچیده با پیامدهای شدید و ناگوار برای غیرنظامیان است.

این گزارش مداخله طرف‌ها و نهادهای خارجی فعال در چندین کشور جهان در زمینه به خدمت گرفتن، آموزش و اعزام نیروهای خارجی برای حمایت از شورشیان «نیروهای پشتیبانی سریع»، و همچنین تسهیل انتقال تسلیحات، مهمات و فناوری نظامی به سودان و حمایت لجستیکی از شورشیان را مستند کرده است.

هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل همچنین نتیجه‌گیری کرده است که شواهد و قرائن معقولی در تأیید این موضوع وجود دارد که ارتش سودان از پهپادهای تأمین‌شده خارجی در عملیات خود استفاده کرده است.

محمد شاندی عثمان، رئیس هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل، اعلام کرد: پیامدهای این حمایت خارجی بیشتر از همه گریبان غیرنظامیان سودان را گرفته و آنان هستند که به علت حملات به خانه‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس، بازارها و پناهگاه‌ها، بهای این مسأله را می‌پردازند.

این هیأت سازمان ملل اعلام کرد که اعزام حدود دو هزار تن از نیروهای پیمانکاری نظامی سابق کشور کلمبیا به سودان را مستند کرده که به‌طور مستقیم در استفاده از پهپادهای رزمی، تجهیزات توپخانه‌ای و تسلیحات پیشرفته در سودان در کنار «نیروهای پشتیبانی سریع» در دارفور و کردفان نقش دارند.

سازمان ملل تأکید کرد شواهد و اسنادی وجود دارد حاکی از اینکه نهادهای خصوصی فعال در کشورهایی شامل امارات متحده عربی و کلمبیا از گذرگاه‌هایی در کشور چاد، جنوب‌شرقی لیبی و شهر بوساسو در کشور سومالی، برای تسهیل انتقال پرسنل، ارائه آموزش و تسلیحات و محموله‌های لجستیکی برای نیروهای پشتیبانی سریع در سودان استفاده می‌کنند.

محققان سازمان ملل از کشورهای جهان خواستند تحریم تسلیحاتی اعمال‌شده بر منطقه دارفور را اجرا کنند و درباره نهادها و افراد دست‌اندرکار شبکه‌های حمایتی غیرقانونی تحقیقات لازم را انجام دهند و تدابیر پاسخگویی را تقویت کنند. آنان همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواستند که تحریم تسلیحاتی را گسترش دهند تا کل کشور سودان را تحت پوشش قرار دهد.

محمد شاندی عثمان با بیان اینکه جامعه بین‌المللی هشدارهای مکرری درباره وضعیت سودان دریافت کرده است، تأکید کرد: اکنون باید این هشدارها به اقدام عملی تبدیل شوند.

گفتنی است، دور جدید جنگ داخلی در سودان از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ میان ارتش به فرماندهی ژنرال «عبدالفتاح البرهان» و نیروهای پشتیبانی سریع به فرماندهی «محمد حمدان دقلو» بر سر قدرت و تنش در ارتباط با چگونگی ادغام نیروهای پشتیبانی سریع در ارتش پس از کودتای سال ۲۰۲۱ شروع شد و میانجیگری‌های بین‌المللی برای پایان دادن به آن تاکنون ثمری نداشته است.

سودان از زمان کسب استقلال در سال ۱۹۵۶ تنش و ناآرامی طولانی را سپری کرده و شاهد ۲۰ اقدام برای کودتا و دو جنگ داخلی ویرانگر یکی در سال‌های ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۲ و دیگری در سال‌های ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۵ بود که در نهایت منجر به استقلال و جدایی سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱ شد.

.................

پایان پیام/