به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ «کریم النوری» قائم مقام وزارت مهاجرت و امور مهاجران عراق گفت که اردوگاه الهول به زودی به طور کامل بسته خواهد شد.

وی تصریح کرد: اردوگاه الهول واقع در شمال شرقی سوریه همانند یک بمب ساعتی است که هر لحظه ممکن است منفجر شود اما عراق موفق شد آن را خنثی کند و تاکنون تنها شمار اندکی از ساکنان آن باقی مانده‌اند.

النوری افزود: تعداد آوارگان عراقی باقی مانده در این اردوگاه به حدود ۱۲۰۰ نفر می‌رسد که تعداد اندکی است.

این مقام عراقی تأکید کرد: ۲۱ هزار نفر از ساکنان این اردوگاه به مناطق خود بازگشتند که رقم بزرگی است و هیچ گونه نقض امنیتی در مناطقی که به آن بازگشته‌اند، ثبت نشده است و این نشان می‌دهد که ما در توانبخشی اجتماعی و روانی آن‌ها موفق بوده‌ایم و پرونده اردوگاه الهول نیز به زودی بسته خواهد شد.

سپتامبر ۲۰۲۵ یک کنفرانس بین‌المللی در مقر سازمان ملل برای بررسی راهکارهای رسیدگی به پرونده اردوگاه الهول برگزار شد و کشورها را به بازگرداندن اتباع خود از این اردوگاه و زمینه‌سازی برای بسته شدن کامل آن تشویق کرد؛ اقدامی که بیانگر افزایش توجه جهانی به این پرونده و چالش‌های انسانی و امنیتی ناشی از آن است.

اردوگاه الهول واقع در در استان الحسکه (شمال شرقی سوریه) طی سال‌های گذشته، تحت نظارت شبه نظامیان قسد (متحد با آمریکا) قرار داشته است. زمانی ۷۳ هزار نفر از داعشی‌ها و اعضای خانواده‌های آنها در این اردوگاه زندگی می‌کردند؛ اما در چند سال گذشته جمعیت این اردوگاه کاهش یافته است.

این اردوگاه هم مرز عراق است و اکثر ساکنان آن، همسران و فرزندان عناصر گروه تروریستی داعش و حامیان این گروه هستند.در این اردوگاه، عراقی‌ها و همچنین شهروندان کشورهای غربی که برای پیوستن به این گروه تروریستی سفر کرده بودند، نگهداری می‌شوند.

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