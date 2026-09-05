به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- با نزدیک شدن به موعد خروج کامل نیروهای اشغالگر آمریکایی از عراق گمانه زنی ها برای تحویل سلاح های مقاومت به دولت در محافل سیاسی و رسانه ای مطرح می شود. در مقابل گروه های مقاومت و از جمله کتائب سیدالشهدا شروط ۱۰ گانه ای را برای این درخواست دولتی مطرح کردند.

« دکتر حسن العبادی مدیر مرکز مطالعات راهبردی «المنظار» و نماینده کتائب سیدالشهدا در ایران در گفت و گو با ابنا با اشاره به شرایط سیاسی موجود در عراق و اعمال فشارهای سیاسی آمریکا بر سیاسیون این کشور توضیح داد: در این دوره زمانی که دولت الزیدی، تحت فشار آمریکا، خواستار تحویل سلاح و قطع ارتباط با نیروهای حشد الشعبی است، برخی از رهبران جهادی، در راس آنها حاج ابوعلاء الولائی، شروط تحقیرآمیز را رد کردند و آن را شروطی آمریکایی-صهیونیستی با هدف تضعیف محور مقاومت دانستند و جمله معروف خود را بیان کردند: «هر کس می‌خواهد سلاح خود را بفروشد، ما آن را از او می خریم.

وی ادامه داد: بعد از آنکه سرو صدا و فشارهای آمریکا بر دستگاه مبارزه با تروریسم عراق برای دستگیری تعدادی از جوانان مقاومت که به نیروهای آمریکایی در عراق حمله می‌کردند، افزایش یافت، متعاقباً، حامیان مقاومت و رهبران مقاومت به این نتیجه رسیدند که این روش‌ها عزم و اراده آنها را تضعیف نخواهد کرد و بر اثر فشارها بر کمپین بازداشت ها ، جوانان مقاومت به نیروهای حشد الشعبی تحویل داده شدند.

نماینده کتائب سیدالشهدا در ایران تصریح کرد: پس از آن، مقاومت اسلامی چندین بیانیه صادر کرد. از جمله این موارد می‌توان به انحصار سلاح در دست مقاومت، مقابله با آمریکایی‌ها و دستیابی به استقلال مالی برای عراق اشاره کرد. ده نکته‌ای که مقاومت اسلامی اعلام کرد، همچون صاعقه‌ای بود برای کسانی تفکر عادی‌سازی روابط با آمریکا را مد نظر دارند.

وی در خصوص برخی از شروط مقاومت عراق گفت: نکات کلیدی شامل خروج کامل نیروهای اشغالگر، جلوگیری از تبدیل شدن عراق به پایگاهی برای تجاوز به کشورهای همسایه، توانمندسازی و تقویت نیروهای مسلح عراق، دستیابی به استقلال مالی برای عراق، خرید سامانه‌های ضد موشکی برای دفاع هوایی و همچنین درخواست خروج کامل همه نیروهای اشغالگر از شمال عراق بود..

کارشناس عراقی با ارزیابی این شروط و وضعیت دولت عراق برای اجرای آن گفت: این موضع بیانگر امتناع آشکار از تحویل سلاح، حداقل در کوتاه‌مدت است، زیرا شرایطی که گردان‌های سید الشهدا تعیین کرده‌اند برای دولت فعلی به ریاست علی الزیدی بسیار دشوار است، گذشته از اینکه برخی از آنها چالشی استراتژیک در سطح روابط نظامی، امنیتی و سیاسی محسوب می‌شوند.

وی گفت: در پایان، می‌گویم که دولت عراق قادر به تحقق این شرایط نیست.

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