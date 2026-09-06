به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین خورشیدی در محفل تفسیر قرآن کریم پیش از ظهر امروز در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه(س) به قم، مفهوم «هجرت» در قرآن کریم را تشریح کرد و هجرت کریمه اهل‌بیت(س) به این شهر را دارای آثار و برکات فراوان دانست.

او با بیان اینکه «هجرت» از مفاهیم پرکاربرد در قرآن کریم است، اظهار کرد: هجرت به معنای جدایی و مفارقت است و در آیات قرآن برای آن اهداف، آثار و برکات مختلفی بیان شده است.

سه جلوه هجرت در قرآن

خورشیدی با اشاره به داستان‌های مطرح‌شده در سوره کهف، یکی از جلوه‌های هجرت را هجرت برای حفظ عقیده دانست و افزود: اصحاب کهف برای حفظ ایمان و عقیده خود از محیطی که ایمان آنان را تهدید می‌کرد، فاصله گرفتند و به غار پناه بردند.

وی ادامه داد: هجرت گاهی برای کسب علم و بهره‌گیری از دانش استادان و عالمان است؛ همان‌گونه که حضرت موسی(ع) برای بهره‌گیری از علم حضرت خضر(ع) مسیر هجرت و سفر علمی را در پیش گرفت.

سخنران حرم مطهر هجرت برای اصلاح را سومین جلوه مورد اشاره در قرآن دانست و خاطرنشان کرد: انسان گاهی برای انجام مأموریتی اصلاحی و ایجاد تغییر و آبادانی، محیط خود را ترک می‌کند و این نیز می‌تواند مصداقی از هجرت باشد.

هجرت در راه خدا؛ زمینه‌ساز رحمت الهی

خورشیدی با اشاره به آیات ۲۰ و ۲۱ سوره توبه تصریح کرد: خداوند برای مؤمنانی که در راه او هجرت می‌کنند، رضوان و رحمت ویژه قرار داده است و هجرت در مسیر خدا می‌تواند زمینه بهره‌مندی انسان از رحمت و نعمت‌های الهی را فراهم کند.

او با بیان اینکه هجرت همیشه به معنای جابه‌جایی مکانی نیست، گفت: گاهی انسان باید از محیط، شرایط یا مسیری که موجب دور شدن او و خانواده‌اش از ایمان و ارزش‌ها می‌شود فاصله بگیرد و مسیر دیگری را انتخاب کند.

هجرت کریمه اهل‌بیت(س)؛ سرآغاز برکات ماندگار برای قم

خورشیدی در ادامه با اشاره به هجرت حضرت فاطمه معصومه(س) به ایران، این سفر را هجرتی سرشار از برکت دانست و بیان کرد: هجرت کریمه اهل‌بیت(س) به دنبال هجرت امام رضا(ع) صورت گرفت و حضور فرزندان اهل‌بیت(ع) در ایران، آثار و برکات فراوانی به همراه داشت.

وی افزود: حضرت فاطمه معصومه(س) در مسیر این هجرت، با وجود اینکه فرصت دیدار با برادر بزرگوارشان امام رضا(ع) را پیدا نکردند، در قم اقامت کردند و حضور کوتاه ایشان در این شهر نیز منشأ آثار ماندگاری شد.

کارشناس مذهبی حرم مطهر با اشاره به محل عبادت حضرت معصومه(س) در قم، اظهار کرد: یکی از برکات این هجرت، باقی ماندن یاد و آثار معنوی کریمه اهل‌بیت(س) در این شهر است و امروز حرم مطهر ایشان به یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های معنوی و زیارتی شیعیان تبدیل شده است.

خورشیدی همچنین با اشاره به هجرت برخی بزرگان در طول تاریخ، از هجرت حضرت ابراهیم(ع) و نیز هجرت امام خمینی(ره) یاد کرد و گفت: در فرهنگ قرآنی، هجرت می‌تواند مقدمه‌ای برای تحقق اهداف بزرگ و شکل‌گیری برکات ماندگار باشد.

وی در پایان با اشاره به سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه(س) به قم، این هجرت تاریخی را از جلوه‌های برجسته هجرت در مسیر خداوند دانست که آثار و برکات آن پس از قرن‌ها همچنان در این شهر و میان دوستداران اهل‌بیت(ع) استمرار دارد.