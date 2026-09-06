خطبای محافل معارفی حرم بانوی کرامت در هفته پیش رو معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه هفتگی مراسم و محافل حرم مطهر بانوی کرامت از ۱۴ شهریور تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ از سوی روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس بانوی کرامت اعلام شد.

بر اساس این گزارش مراسم حرم مطهر هر روز با برنامه‌های نیایش صبحگاهی بعد از نماز صبح، مراسم سخنرانی قبل از اذان ظهر، قرائت زیارتنامه حضرت معصومه سلام الله علیها بعد از نماز عصر، مراسم سخنرانی قبل از اذان مغرب و مراسم سخنرانی بعد از نماز عشا دنبال خواهد شد.

مراسم قبل از اذان ظهر حرم مطهر بانوی کرامت شنبه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد اسماعیل خورشیدی و مداحی آقای سیدحسین جعفری‌نژاد، یکشنبه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود حکیمیان، دوشنبه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین حسن محمودی، سه‌شنبه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالفضل حکیمی، چهارشنبه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن آزادی، پنجشنبه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین روح الله راسل و جمعه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی ملک محمدی برگزار می‌شود.

مراسم قبل از اذان مغرب حرم مطهر شنبه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن یوسفی و مداحی آقای محمد ریحانی، یکشنبه و دوشنبه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین جواد اسماعیل‌نیا، سه‌شنبه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محسن حیدری کاشانی، چهارشنبه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین رضا سعادت فر، پنجشنبه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین حسین صابری اراکی و جمعه با قرائت زیارت آل یاسین آقای مهدی نجفی و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد شهبازیان برگزار می‌شود.

سخنرانان مراسم معارفی شبهای حرم مطهر بانوی کرامت از شنبه تا جمعه به ترتیب حجج‌الاسلام والمسلمین محمد مهدی ماندگاری، محمد حاج ابوالقاسم، سید حمید میرباقری، مهدی حسن آبادی، ناصر رفیعی و محمد برمائی و مداحان این مراسم سید مصطفی میرداماد، و سید حسن علوی نژاد، حسن حیدرزاده، محمود بذری، حسن مالکی نژاد، یاسین شیخ زاده و سید محسن بنی فاطمی خواهند بود و جمعه شب ویژه برنامه شب شعر فاطمی در حرم مطهر برگزار می‌شود.

در هفته پیش رو سه‌شنبه شب دعای توسل بعد از نماز عشاء با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی حسن آبادی و قرائت آقای حسن مالکی‌نژاد، پنجشنبه بعد از نماز صبح قرائت زیارت عاشورا با صدای آقای صادق محلاتی، پنجشنبه شب دعای کمیل با نوای آقای سید محسن بنی فاطمی و قرائت زیارت جامعه کبیره با نوای حجت‌الاسلام ناصر شهیدی، جمعه صبح دعای ندبه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی خوش نظر و قرائت آقای محمد ایرانی و جمعه ساعت ۳۰ دقیقه بامداد دعای کمیل نیمه‌شب با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی و مداحی آقای حسن شالبافان برگزار می شود.

گفتنی است جمعه شب پس از نماز مغرب و عشاء ویژه برنامه شب شعر فاطمی در حرم مطهر برگزار خواهد شد.