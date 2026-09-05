کرزی: اجازه ندادیم از خاک افغانستان علیه ایران استفاده شود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، در مصاحبه‌ای تازه با روزنامه فایننشال‌تایمز بر اهمیت روابط افغانستان و ایران تأکید کرده و گفته است کابل به دلیل همسایگی و پیوندهای تاریخی، فرهنگی و زبانی نمی‌تواند نسبت به تحولات ایران بی‌تفاوت باشد.

کرزی که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ رهبری افغانستان را برعهده داشت، گفته است در دوران ریاست‌جمهوری او، با وجود حضور ده‌ها هزار نیروی آمریکایی و دیگر اعضای ناتو در افغانستان، اجازه داده نشد از خاک این کشور برای اقدام علیه ایران استفاده شود.

او با تأکید بر این‌که ایران همسایه افغانستان است، گفته است: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم خاکمان علیه آن‌ها استفاده شود.»

رئیس‌جمهور پیشین افغانستان همچنین خواستار پایان جنگ و تنش نظامی علیه ایران شده و هشدار داده است که ادامه درگیری می‌تواند پیامدهای مستقیمی برای افغانستان داشته باشد؛ از جمله بر اقتصاد این کشور و ثبات منطقه.

جنگ و تنش میان آمریکا و ایران طی ماه‌های گذشته پیامدهایی برای تجارت، انرژی و مسیرهای ترانزیتی منطقه داشته است و افغانستان نیز بخش مهمی از تجارت خارجی و دسترسی خود به بنادر منطقه را از مسیر ایران تأمین می‌کند. فایننشال‌تایمز در معرفی این مصاحبه نیز از جنگ آمریکا و ایران به‌عنوان یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو با کرزی یاد کرده است.

کرزی: طالبان و مخالفان باید در کنار هم زندگی کنند

کرزی در بخش دیگری از مصاحبه، بر ضرورت مصالحه سیاسی در داخل افغانستان تأکید کرده و مخالفت خود را با تغییر قدرت از طریق جنگ اعلام کرده است.

او گفته است افغانستان نباید بار دیگر شاهد چرخه‌ای باشد که در آن یک جریان سیاسی با جنگ کنار زده شود و جریان دیگری جای آن را بگیرد.

کرزی گفته است: «طالبان متعلق به افغانستان هستند. مخالفان طالبان نیز متعلق به افغانستان هستند. هر دو افغان‌اند و ما باید راهی برای سازش و زندگی در کنار یکدیگر پیدا کنیم.»

او در ادامه تأکید کرده است که افغانستان به «کشوری برای همه» نیاز دارد؛ تعبیری که فایننشال‌تایمز نیز آن را به‌عنوان عنوان اصلی مصاحبه خود با رئیس‌جمهور پیشین افغانستان انتخاب کرده است.

از نگاه کرزی، راه آینده افغانستان نه در حذف طالبان و نه در حذف مخالفان این گروه، بلکه در رسیدن به یک سازوکار سیاسی است که گروه‌های مختلف بتوانند در آن احساس تعلق و مشارکت داشته باشند.

انتقاد صریح از ممنوعیت تحصیل دختران

یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد کرزی از طالبان در این مصاحبه، ادامه ممنوعیت آموزش دختران است.

کرزی گفته است مقام‌های طالبان گاهی از او می‌پرسند چرا درباره عملکرد حکومت آنان سخن مثبتی نمی‌گوید، اما پاسخ او این است که تا زمانی که دختران اجازه بازگشت به مدرسه نداشته باشند، دلیلی برای تمجید از طالبان نمی‌بیند.

او گفته است: «وقتی دختران به مدرسه بازگردند، آن وقت چیزی مثبت برای گفتن درباره شما خواهم داشت؛ امروز نه.»

رئیس‌جمهور پیشین افغانستان آموزش دختران و حضور زنان در جامعه را برای آینده کشور ضروری دانسته و تأکید کرده است افغانستان برای پیشرفت به زنان تحصیل‌کرده در حوزه‌هایی مانند پزشکی، آموزش، اقتصاد، مهندسی، قضا و رسانه نیاز دارد.

فایننشال‌تایمز گزارش داده است که دو دختر خود کرزی نیز در شمار میلیون‌ها دختری قرار دارند که در نتیجه سیاست طالبان از ادامه آموزش محروم شده‌اند. این روزنامه همچنین نوشته است فعالیت‌ها و رفت‌وآمدهای کرزی در کابل با محدودیت‌هایی از سوی طالبان روبه‌رو است، هرچند او همچنان با شماری از مقام‌های این گروه ارتباط دارد.

تأکید هم‌زمان بر تعامل و انتقاد از طالبان

مواضع تازه کرزی نشان می‌دهد او از یک‌سو با تلاش برای کنارزدن طالبان از طریق جنگ مخالف است و این گروه را بخشی از جامعه سیاسی افغانستان می‌داند، اما از سوی دیگر سیاست‌های طالبان، به‌ویژه در زمینه آموزش دختران و مشارکت زنان، را قابل قبول نمی‌داند.

او پیش‌تر نیز در مصاحبه‌ای در اوت امسال گفته بود زمان به‌رسمیت‌شناختن طالبان فرا نرسیده و مشروعیت بین‌المللی این حکومت به اقداماتی از جمله بازگشایی مدارس دخترانه، اجازه کار زنان و ایجاد شرایطی بستگی دارد که همه شهروندان افغانستان در آینده کشور خود سهم داشته باشند.

در مجموع، پیام کرزی در مصاحبه تازه سه محور اصلی دارد: افغانستان نباید به میدان رقابت و جنگ علیه همسایگان، از جمله ایران، تبدیل شود؛ حل بحران داخلی باید از مسیر مصالحه طالبان و مخالفان بگذرد؛ و بدون بازگرداندن حق آموزش دختران، نمی‌توان از وضعیت کنونی افغانستان به‌عنوان یک نظام سیاسی قابل قبول دفاع کرد.

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