به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، روز شنبه، ۱۴ شهریور، با زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور افغانستان، در کابل دیدار کرد.

وزارت خارجه طالبان اعلام کرده است که در این دیدار درباره وضعیت کنونی افغانستان، روابط افغانستان و آمریکا و «فرصت‌های موجود در بخش‌های مختلف» برای گسترش تعامل میان دو طرف گفت‌وگو شده است.

براساس این گزارش، متقی در این دیدار از آنچه «پیشرفت‌های عملی» حکومت طالبان در زمینه ثبات، امنیت، رشد اقتصادی و خودکفایی خواند، سخن گفته و مدعی شده است که افغانستان اکنون از شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است.

خلیل‌زاد نیز به گفته وزارت خارجه طالبان، درباره گسترش روابط و ایجاد «تعامل سازنده» میان افغانستان و آمریکا دیدگاه‌های خود را مطرح کرده است. او همچنین از وضعیت امنیتی و برخی فعالیت‌های بازسازی در افغانستان تمجید کرده و ابراز امیدواری کرده است که پیشرفت‌های اقتصادی این کشور ادامه یابد.

با این حال، زلمی خلیل‌زاد در حال حاضر مقام یا نماینده رسمی دولت آمریکا برای افغانستان نیست و در گزارش منتشرشده نیز اشاره‌ای نشده است که او در این دیدار حامل پیام رسمی دولت دونالد ترامپ بوده باشد. بنابراین، این ملاقات را نمی‌توان به‌تنهایی مذاکره رسمی دولت آمریکا با طالبان تلقی کرد.

تلاش طالبان برای عادی‌سازی روابط با واشنگتن

دیدار متقی و خلیل‌زاد در شرایطی صورت گرفته است که وزیر خارجه طالبان طی هفته‌های اخیر چند بار به‌صورت علنی از تمایل کابل برای بهبود و عادی‌سازی روابط با آمریکا سخن گفته است.

متقی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ژاپنی کیودو گفته بود طالبان در تلاش است روابط خود را با ایالات متحده «عادی‌سازی» کند و از واشنگتن خواسته بود رویکرد تقابلی در برابر حکومت طالبان را کنار بگذارد.

او گفته بود روابط آینده دو طرف می‌تواند بر مبنای «احترام متقابل و منافع مشترک» شکل بگیرد و مسئله به‌رسمیت‌شناختن حکومت طالبان را مرحله بعدی این روند توصیف کرده بود.

متقی همچنین در گفت‌وگویی دیگر با فایننشال‌تایمز اعلام کرد که طالبان از سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در افغانستان استقبال می‌کند.

او به‌طور مشخص از معادن، زیرساخت‌ها، کشاورزی و تجارت به‌عنوان حوزه‌هایی نام برده است که امکان سرمایه‌گذاری آمریکا در آن‌ها وجود دارد و تأکید کرده روابط افغانستان و آمریکا نباید صرفاً از دریچه ۲۰ سال جنگ گذشته دیده شود.

پیش از این نیز متقی از آمریکا خواسته بود سفارت خود در کابل را بازگشایی کند و به‌جای بازگشت نظامی، از مسیر دیپلماتیک و اقتصادی با افغانستان وارد تعامل شود.

خلیل‌زاد پیش‌تر همراه هیئت رسمی آمریکا به کابل رفته بود

این نخستین حضور خلیل‌زاد در گفت‌وگوهای طالبان و چهره‌های آمریکایی پس از بازگشت طالبان به قدرت نیست.

در مارس و سپتامبر ۲۰۲۵، او همراه با آدام بولر، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور گروگان‌ها، به کابل سفر کرده و در نشست‌های رسمی با متقی حضور یافته بود.

در دیدار سپتامبر ۲۰۲۵، هیئت آمریکایی و طالبان درباره روابط دو طرف، وضعیت زندانیان، مسائل کنسولی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری گفت‌وگو کردند. در آن ملاقات نیز متقی گفته بود شرایط برای حرکت به‌سوی عادی‌سازی روابط فراهم شده است.

تفاوت دیدار تازه این است که براساس اطلاعات منتشرشده، این بار خلیل‌زاد بدون اعلام حضور یک مقام رسمی دولت آمریکا با متقی دیدار کرده است.

آمریکا همچنان طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد

با وجود افزایش تماس‌ها و درخواست طالبان برای بازگشایی روابط، آمریکا همچنان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.

اطلاعات جاری وزارت خارجه آمریکا تأکید می‌کند که واشنگتن طالبان یا هیچ نهاد دیگری را به‌عنوان دولت افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. سفارت آمریکا در کابل نیز از ۳۱ اوت ۲۰۲۱ تعطیل است و امور مربوط به افغانستان از طریق واحد امور افغانستان مستقر در سفارت آمریکا در دوحه پیگیری می‌شود.

طالبان در مقابل تلاش کرده است در سال‌های اخیر روابط خود را با کشورهای منطقه گسترش دهد و هم‌زمان از آمریکا نیز برای سرمایه‌گذاری و آغاز فصل تازه‌ای از روابط دعوت کند.

دیدار تازه متقی و خلیل‌زاد نشان می‌دهد گسترش روابط با واشنگتن اکنون به یکی از موضوعات آشکار در دیپلماسی طالبان تبدیل شده است؛ با این حال فاصله قابل‌توجهی میان گفت‌وگو و تعامل محدود با عادی‌سازی کامل روابط وجود دارد و واشنگتن تاکنون نشانه‌ای از تصمیم برای به‌رسمیت‌شناختن حکومت طالبان یا بازگشایی سفارت خود در کابل ارائه نکرده است.

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