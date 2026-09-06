به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پروین مهرزادفر، شاعر آیینی جوان کشور به مناسبت سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم سروده ای جدید را در مدح این بانوی باکرامت به رشته تحریر درآورده است که درادامه می خوانیم.

میهمانِ قم

دلم مستعد…….تا بیایی شده

چه خوبست با تو هوایی شده

قدم رنجه کردی بسامان عشق

ز تو خاک ما ، کبریایی شده

به پیشواز تو ارغنون زد فلک

به گوش همه خوش نوایی شده

چه فرخنده روزی مبارک شبی

هوا تا به مشهد ، رضایی شده

ز تاریخ برگی شده ماندگار

که با یاد تو….. کهربایی شده

به یُمن ورودت به ایران زمین

همه مُلک ایران ، طلایی شده

سلام و خوشامد به دخت علی

که با مقدمت غم زدایی شده

پروین مهرزادفر