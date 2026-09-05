به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای طالبان روز شنبه، ۱۴ شهریور، در اطراف حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) در منطقه دارالامان کابل مستقر شده و از مسئولان و طلاب این مرکز خواسته‌اند ساختمان را تخلیه کنند.

براساس اطلاعات منابع نزدیک به این مجموعه، نیروهای وابسته به وزارت دادگستری طالبان با تجهیزات و خودروهای نظامی در اطراف حوزه مستقر شده‌اند و شماری از طلاب همچنان در داخل ساختمان حضور دارند.

منابع می‌گویند این اقدام به دستور عبدالحکیم شرعی، وزیر دادگستری طالبان، انجام شده است. این ادعا تاکنون به‌طور مستقل تأیید نشده و وزارت دادگستری طالبان نیز درباره عملیات روز شنبه توضیح عمومی منتشر نکرده است.

ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، ورود خودروهای نظامی حامل پرچم سفید طالبان به محوطه حوزه خاتم‌النبیین را نشان می‌دهد.

ادامه فشارها پس از دو ماه بسته‌بودن حوزه

اقدام تازه طالبان در حالی صورت می‌گیرد که بخش‌های اصلی حوزه علمیه خاتم‌النبیین از چهارم تیرماه امسال بسته است.

هیئت امنای حوزه در آن زمان اعلام کرد وزارت دادگستری طالبان، مسجد، حسینیه، کتابخانه و مدارس دینی مردان و زنان این مجموعه را مهر و موم کرده است. مسئولان حوزه تأکید کرده بودند که پرونده مورد اختلاف همچنان در دادگاه ویژه در حال رسیدگی است و هنگام بسته‌شدن مرکز، حکم قطعی قضایی صادر نشده بود.

حوزه خاتم‌النبیین همچنین اعلام کرده بود که این مجموعه براساس اسناد شرعی و قانونی تأسیس شده و وابستگی حزبی ندارد.

بسته‌شدن این مرکز در آستانه مراسم محرم با واکنش شورای علمای شیعه افغانستان نیز روبه‌رو شد. این شورا هم‌زمان از محدودیت‌های اعمال‌شده بر مراسم محرم، بازداشت شماری از مسئولان مساجد و حسینیه‌ها و توقف فعالیت حوزه خاتم‌النبیین ابراز نگرانی کرده بود.

طلاب: نزدیک به دو ماه است در فضای باز درس می‌خوانیم

چند روز پیش نیز یکی از اعضای کمیسیون فنی وزارت دادگستری طالبان به حوزه مراجعه کرده و بار دیگر موضوع تخلیه مرکز را مطرح کرده بود.

در جریان آن مراجعه، شماری از طلاب به ادامه بسته‌بودن مسجد، مدرسه و کتابخانه اعتراض کردند و گفتند نزدیک به دو ماه است بخشی از کلاس‌های خود را در فضای باز برگزار می‌کنند.

آنان خطاب به نماینده وزارت دادگستری پرسیده بودند: «آیا شیعیان حق مسجد و مدرسه ندارند؟»

اختلاف بر سر مالکیت و وضعیت حقوقی مجموعه

وزارت دادگستری طالبان پیش‌تر درباره مجموعه خاتم‌النبیین ادعا کرده بود که بخش‌هایی از آن با مسائل مالکیتی و وابستگی به یک حزب سیاسی روبه‌رو است.

مسئولان حوزه این ادعا را رد کرده و گفته‌اند اسناد قانونی و شرعی زمین و ساختمان‌های مجموعه موجود است و موضوع مالکیت باید از مسیر دادگاه و پس از صدور حکم نهایی تعیین تکلیف شود.

با این حال، اقدام روز شنبه نشان می‌دهد طالبان پیش از اعلام نتیجه نهایی پرونده، فشار برای تخلیه حوزه را افزایش داده است.

حوزه علمیه خاتم‌النبیین از مهم‌ترین مراکز آموزش علوم دینی شیعیان در کابل به شمار می‌رود و مجموعه آن شامل مسجد، حسینیه، کتابخانه و مراکز آموزشی است.

تا زمان تنظیم این خبر، طالبان به‌طور رسمی درباره دلیل محاصره روز شنبه، مهلت تعیین‌شده برای تخلیه و سرنوشت طلاب حاضر در ساختمان توضیحی منتشر نکرده است.

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