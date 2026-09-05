به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تلویزیون خصوصی تمدن، از رسانه‌های وابسته به جامعه شیعه افغانستان، اعلام کرده است که پس از بیش از دو ماه توقف فعالیت، انتشار محتوای خود را با اولویت‌دادن به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی از سر می‌گیرد.

این رسانه شام شنبه، ۱۴ شهریور، در بیانیه‌ای اعلام کرد که از زمان توقف فعالیتش، از نظر فنی امکان ادامه پخش ماهواره‌ای و فعالیت گسترده در فضای مجازی را داشته، اما به درخواست علما، بزرگان و شخصیت‌هایی که در پی حل مسالمت‌آمیز اختلاف با وزارت دادگستری طالبان بودند، از ادامه انتشار برنامه‌های خود خودداری کرده است.

تمدن گفته است این دوره خویشتن‌داری اکنون به پایان رسیده است.

این رسانه، اقدام روز شنبه نیروهای وابسته به وزارت دادگستری طالبان در حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) را علت اصلی تغییر تصمیم خود اعلام کرده و مدعی شده است طلاب و استادان این مرکز با «آزار، برخورد نامناسب و بازداشت» روبه‌رو شده‌اند.

گزارش بازداشت شماری از روحانیون و طلاب در جریان رویداد روز شنبه از سوی منابع مختلف نیز مطرح شده، اما جزئیات شمار و هویت بازداشت‌شدگان و وضعیت آنان هنوز به‌طور مستقل روشن نشده است.

تمرکز تمدن بر فضای مجازی

تلویزیون تمدن در بیانیه خود گفته است از این پس فعالیتش را با اولویت حضور گسترده در فضای مجازی ادامه خواهد داد.

با این حال، در این اعلامیه به‌صراحت مشخص نشده است که پخش ماهواره‌ای شبکه نیز هم‌زمان از سر گرفته خواهد شد یا در مرحله نخست، فعالیت تنها از طریق شبکه‌های اجتماعی و بسترهای آنلاین ادامه می‌یابد.

تمدن تأکید کرده است که از نظر فنی امکان ادامه پخش ماهواره‌ای را نیز داشته است.

وعده انتشار اسناد اختلاف با وزارت دادگستری

یکی از مهم‌ترین بخش‌های بیانیه تازه تمدن، اعلام تصمیم این رسانه برای انتشار اسناد مربوط به اختلافات دو سال اخیر با وزارت دادگستری طالبان است.

این شبکه گفته است از این پس «اسناد، مدارک، مکاتبات، تعهدات، مذاکرات و مراسلات» انجام‌شده با این وزارتخانه و همچنین جزئیات روندی را که به وضعیت کنونی منجر شده، در اختیار افکار عمومی قرار خواهد داد.

تمدن هدف از این اقدام را فراهم‌کردن امکان قضاوت عمومی درباره عملکرد دو طرف اعلام کرده است.

این رسانه با لحنی صریح‌تر از بیانیه‌های پیشین خود تأکید کرده است که «دوران سکوت» در برابر آنچه «بی‌قانونی، زورگویی و هتک حرمت مراکز علمی و دینی» از سوی وزارت دادگستری طالبان می‌خواند، پایان یافته است.

توقف فعالیت تمدن در آستانه عاشورا

نیروهای وابسته به وزارت دادگستری طالبان در دوم تیر امسال وارد ساختمان تلویزیون تمدن در کابل شدند و فعالیت این شبکه را متوقف کردند.

محمدجواد محسنی، مسئول تلویزیون تمدن، در آن زمان گفت این اقدام پیش از صدور حکم نهایی دادگاه درباره پرونده مالکیت ساختمان صورت گرفته است. دو روز بعد، تمدن همچنین اعلام کرد که نیروهای طالبان در حال انتقال بخشی از تجهیزات و اموال این رسانه هستند.

کمیته حفاظت از خبرنگاران نیز پس از توقف فعالیت تمدن از طالبان خواست فوراً اجازه ازسرگیری فعالیت این شبکه را بدهد و تعطیلی آن را بخشی از فشار فزاینده بر رسانه‌های مستقل افغانستان توصیف کرد.

مرکز خبرنگاران افغانستان نیز اقدام وزارت دادگستری علیه تمدن را محکوم کرده و گفته بود توقف فعالیت این رسانه، یکی از صداهای مهم جامعه شیعه در فضای رسانه‌ای افغانستان را خاموش کرده است.

اختلاف از سال ۱۴۰۳ آغاز شد

اختلاف وزارت دادگستری طالبان با مجموعه خاتم‌النبیین به سال ۱۴۰۳ بازمی‌گردد.

این وزارتخانه در خرداد ۱۴۰۳ رسماً اعلام کرد که تلویزیون تمدن، حوزه علمیه خاتم‌النبیین و دانشگاه خاتم‌النبیین را وابسته به حزب منحل‌شده «حرکت اسلامی افغانستان» می‌داند و مدعی شد ساختمان‌های این مراکز بر زمین‌های دولتی ساخته شده‌اند.

وزارت دادگستری با استناد به ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی در حکومت طالبان گفته بود رسانه‌های متعلق به احزاب نیز اجازه فعالیت ندارند و به همین دلیل فعالیت این سه نهاد باید متوقف شود.

مسئولان تمدن و مجموعه خاتم‌النبیین این ادعاها را رد کرده‌اند.

آنان می‌گویند تلویزیون تمدن روی زمینی خریداری‌شده از مالک خصوصی ساخته شده و برای آن قباله شرعی و قانونی وجود دارد. درباره حوزه خاتم‌النبیین نیز گفته‌اند زمین این مرکز در دوره حکومت پیشین طی مراحل رسمی برای ایجاد مسجد، مدرسه، کتابخانه و دیگر فعالیت‌های دینی و آموزشی واگذار شده است.

پرونده‌ای که هنوز درباره آن اختلاف وجود دارد

مسئولان مجموعه خاتم‌النبیین می‌گویند پس از مطرح‌شدن ادعاهای وزارت دادگستری، اسناد مربوط به مالکیت این مراکز در اختیار مقام‌های طالبان قرار گرفت و محمدحسن آخند، نخست‌وزیر طالبان، دستور داده بود موضوع در دادگاه ویژه بررسی شود.

براساس بیانیه‌های منتشرشده از سوی تمدن، تا زمان توقف فعالیت این رسانه در تیر امسال، هنوز حکم نهایی دادگاه درباره دولتی یا غصبی‌بودن زمین صادر نشده بود.

وزارت دادگستری طالبان اما همچنان بر موضع خود درباره وابستگی حزبی و مالکیت دولتی زمین‌ها تأکید داشته است.

حوزه خاتم‌النبیین نیز در همان دوره بسته شد

تنش با تلویزیون تمدن در تیرماه به دیگر بخش‌های مجموعه خاتم‌النبیین نیز گسترش یافت.

چهارم تیر، هیئت امنای حوزه علمیه خاتم‌النبیین اعلام کرد وزارت دادگستری طالبان مسجد، حسینیه، کتابخانه و مدارس دینی مردان و زنان این حوزه را مهروموم کرده است.

هیئت امنا گفت این اقدام در حالی انجام شده که پرونده هنوز در دادگاه ویژه در حال بررسی بوده و حکم قطعی صادر نشده است.

شورای علمای شیعه افغانستان نیز در همان زمان، ضمن ابراز نگرانی از بسته‌شدن حوزه و توقف فعالیت تمدن، خواستار بازگشایی هر دو مرکز شد و اعلام کرد موضوع را از طریق گفت‌وگو با مقام‌های ارشد طالبان پیگیری می‌کند.

تشدید تنش در ۱۴ شهریور

پس از هفته‌ها مذاکره و میانجی‌گری، روز شنبه بار دیگر تنش در حوزه خاتم‌النبیین افزایش یافت.

براساس گزارش منابع، نیروهای وابسته به وزارت دادگستری طالبان در اطراف حوزه مستقر شدند و از مسئولان و طلاب خواستند این مرکز را تخلیه کنند.

تمدن اکنون می‌گوید این اقدام و آنچه برخورد با طلاب و استادان حوزه می‌خواند، سبب شده ادامه خودداری از فعالیت رسانه‌ای را بی‌فایده بداند.

به این ترتیب، پرونده‌ای که مسئولان مجموعه خاتم‌النبیین طی ماه‌های گذشته تلاش داشتند از مسیر مذاکره، میانجی‌گری علما و رسیدگی قضایی حل کنند، اکنون وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که در آن تلویزیون تمدن نه‌تنها تصمیم به بازگشت به عرصه رسانه‌ای گرفته، بلکه وعده داده اسناد و مکاتبات پشت‌پرده اختلاف خود با وزارت دادگستری طالبان را نیز به‌صورت عمومی منتشر کند.

تلویزیون تمدن در سال ۱۳۸۶ توسط آیت‌الله محمدآصف محسنی تأسیس شد و طی نزدیک به دو دهه، بخش قابل توجهی از برنامه‌های دینی و فرهنگی آن بر مسائل و مناسبت‌های جامعه شیعه افغانستان متمرکز بوده است.

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