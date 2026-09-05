بازسازی حرم حضرت یحیی بن زید(ع) در سرپل به مراحل پایانی رسید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید روح‌الله حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، در سفر به استان سرپل از بخش‌های مختلف پروژه بازسازی و بهسازی حرم حضرت یحیی بن زید(ع) بازدید و روند پیشرفت عملیات عمرانی و امکانات رفاهی این مجموعه را بررسی کرد.

در این بازدید، صحن، حیاط، زائرسرا و دیگر بخش‌های در حال تکمیل حرم مورد ارزیابی قرار گرفت و مسئولان اجرایی گزارشی از اقدامات انجام‌شده و نیازهای باقی‌مانده ارائه کردند. براساس اطلاعات منتشرشده، بخش قابل توجهی از پروژه تکمیل شده و عملیات عمرانی به مراحل پایانی نزدیک شده است.

احداث ۲۰ سرویس بهداشتی و وضوخانه جدید

یکی از بخش‌های اصلی طرح بازسازی، توسعه امکانات رفاهی برای زائران بوده است.

مسئولان پروژه اعلام کرده‌اند مجموعه جدید سرویس‌های بهداشتی به‌طور کامل آماده بهره‌برداری شده است. این مجموعه شامل ۲۰ واحد، ۱۰ واحد ویژه بانوان و ۱۰ واحد ویژه آقایان است و وضوخانه جدید حرم نیز تکمیل شده است.

در بخش تأمین آب نیز حفر یک چاه عمیق در صحن حرم به پایان رسیده و به گفته مسئولان، امکان تأمین پایدارتر آب مجموعه فراهم شده است.

عملیات بتن‌ریزی صحن نیز تکمیل شده و بخش‌های گسترده‌ای از محوطه برای استفاده زائران آماده شده است.

پیشرفت ۹۰ درصدی ترمیم پشت‌بام

ترمیم پشت‌بام حرم حضرت یحیی بن زید(ع) نیز حدود ۹۰ درصد پیشرفت داشته است.

عایق‌بندی، ایزوگام، رفع نشت آب، شیب‌بندی و عملیات تکمیلی سطح پشت‌بام از جمله اقداماتی است که در این بخش انجام شده یا در حال تکمیل است.

همچنین کانال‌ها و مسیرهای خروج آب در اطراف محوطه تکمیل شده است تا آب‌های سطحی مدیریت و از تجمع آب در صحن و حیاط جلوگیری شود.

تأکید ایران بر کیفیت اجرای پروژه

رایزن فرهنگی ایران در جریان این بازدید بر اجرای دقیق و باکیفیت مراحل باقی‌مانده پروژه تأکید کرد و گفت توجه به نیازهای زائران و حفظ جایگاه فرهنگی و مذهبی این مکان باید در اولویت قرار گیرد.

حسینی حرم حضرت یحیی بن زید(ع) را از اماکن مهم زیارتی مردم سرپل توصیف کرده و گفته است تکمیل بازسازی این مجموعه می‌تواند شرایط مناسب‌تری برای حضور و استفاده زائران فراهم کند.

رایزن فرهنگی ایران همچنین با شماری از ساکنان محلی دیدار کرد و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای آنان درباره مراحل باقی‌مانده بازسازی را شنید.

براساس گزارش منتشرشده، قرار است نتیجه این بازدید، شامل میزان پیشرفت پروژه، نیازهای باقی‌مانده و پیشنهادهای مطرح‌شده، برای پیگیری‌های بعدی به تهران ارسال شود.

بازسازی پس از سال‌ها توقف

پروژه مرمت حرم حضرت یحیی بن زید(ع) در سال ۱۴۰۴ و پس از رایزنی‌های فرهنگی ایران با مقام‌های طالبان آغاز شد. در مرحله نخست، ترمیم پشت‌بام و احداث ۲۰ سرویس بهداشتی از برنامه‌های اصلی پروژه اعلام شده بود.

شورای علمای شیعه سرپل نیز در زمان آغاز عملیات اعلام کرده بود که روند بازسازی این مکان پس از حدود ۱۶ سال توقف دوباره آغاز شده است.

حرم منسوب به حضرت یحیی بن زید(ع) از شناخته‌شده‌ترین اماکن زیارتی شمال افغانستان است و در نزدیکی شهر سرپل قرار دارد. این مجموعه هر سال میزبان زائرانی از سرپل و مناطق اطراف است.

بازدید تازه رایزن فرهنگی ایران نشان می‌دهد فازهای اصلی طرح بازسازی اکنون به مرحله نهایی نزدیک شده و تمرکز پروژه از عملیات اساسی به تکمیل زیرساخت‌ها و بهبود امکانات رفاهی زائران منتقل شده است.

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