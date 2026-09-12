واکاوی تهاجم فرهنگی غرب به خانواده ایرانی و راهکارهای قرآنی مقاومت

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)-ابنا: خانواده به عنوان بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی، همواره هدف اصلی تهاجم فرهنگی غرب به جوامع اسلامی، به ویژه ایران، بوده است. این مقاله با بهره‌گیری از منابع معتبر آکادمیک فارسی و آیاتی از قرآن کریم، ابعاد این تهاجم را در ایران معاصر واکاوی می‌کند. . در حوزه خانواده، این تقابل با ورود واژگان نامأنوس و گفتمان‌های مخربی مانند «ازدواج سفید» و «طلاق عاطفی» به سطح جامعه، بازتاب یافته است . بررسی تطبیقی آیات قرآنی در کنار داده‌های تاریخی و تحلیل‌های جامعه‌شناختی، راهبرد جامعی برای مقاومت خانواده ایرانی ارائه می‌دهد که مبتنی بر «تحکیم درونی»، «تقویت معنویت» و «عدالت جنسیتی مبتنی بر کرامت» است. نتیجه آنکه صرفاً با رویکرد انفعالی و بازدارنده نمی‌توان از خانواده ایرانی محافظت کرد، بلکه نیازمند زیست‌جهانی فعال، مبتنی بر بازتعریف هویت دینی-ملی در چارچوب عدالت و کرامت انسانی است.(۱)

تاریخچه صحنه فرهنگی ایران

خانواده ایرانی در دهه‌های اخیر، صحنه نبرد فرهنگی میان سنت دینی و مدرنیته غربی بوده است. استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی در میان خانواده‌های ایرانی، نشان‌دهنده تغییر رفتار اعضای خانواده است؛ نمونه‌های آشکار آن کاهش احترام به والدین، گذراندن اوقات فراغت با دوستان و خارج از خانواده، و گرایش به فردگرایی است . اهمیت خانواده در این میان از آن جهت است که هم کانون هویت‌سازی و جامعه‌پذیری است و هم آسیب‌پذیرترین نهاد در برابر تغییرات ارزشی.(۲)

تاریخچه و ابعاد تهاجم فرهنگی غرب به خانواده ایرانی

مقابله با غرب‌زدگی در ایران سابقه‌ای بیش از یک قرن دارد. با این حال، پس از انقلاب اسلامی و حرکت همگانی مردم برای تغییر بنیادین ارزش‌ها، دشمنان به فکر راه‌های پنهانی برای نابودی نظام افتادند و از بین بردن ارزش‌های جامعه تبدیل به مهم‌ترین هدف آنان شد . در این دوره، رسانه‌های غربی با انتشار تعریف مورد نظر خود از خانواده، سعی در القای آن به جامعه ایرانی و تغییر آن از درون دارند .(۳)

الف) تغییر گفتمان؛ ورود واژگان مخرب

یکی از مهم‌ترین ابعاد تهاجم فرهنگی، ورود واژگان نامأنوس با فرهنگ خانواده اسلامی-ایرانی به گفتمان جامعه است. این واژگان بار معنایی مثبتی را برای مسائل آسیب‌زا به همراه دارند و متأسفانه برخی از آنها آنچنان رایج شده که حتی متخصصان خانواده نیز به‌کار می‌برند. از جمله مهم‌ترین این گفتمان‌های مخرب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

- دوست‌دختری و دوست‌پسری به‌جای روابط نامشروع

- ازدواج سفید به‌جای زندگی غیرشرعی و غیرقانونی

- طلاق عاطفی به‌جای سردی عاطفی

- جشن طلاق به‌جای عزاداری برای طلاق

- روابط فرازناشویی به‌جای خیانت

این تغییر گفتمان نشان می‌دهد که تهاجم فرهنگی صرفاً یک پدیده بیرونی نیست، بلکه با نفوذ در زبان و ادبیات جامعه، هویت خانواده را از درون نشانه گرفته است.(۴)

ب) سیاست‌گذاری و نگرانی از وضعیت خانواده

نگرانی از وضعیت خانواده در ایران، موضوعی است که نه تنها در محافل علمی، بلکه در دیدگاه‌های رهبر شهید نیز بازتاب یافته است. تحلیل دیدگاه ایشان نشان می‌دهد که فضای مجازی و رسانه‌ها بیشترین تأثیر را در تهاجم فرهنگی داشته‌اند .

«امروز فضای مجازی، یک فرصتی است برای این کار. حالا دشمنان از فضای مجازی جور دیگر استفاده می‌کنند؛ امّا شما جوان‌های عزیز، این جوری از آن استفاده کنید. از فضای مجازی استفاده کنید برای امیدآفرینی، برای توصیه به صبر، برای توصیه به حقّ، برای بصیرت‌آفرینی، برای توصیه به خسته نشدن، تنبلی نکردن، بیکاره نماندن و مانند اینها.»(۵)

بحث به‌اصطلاح اُنس بچه‌ها با فضای مجازی، محسناتی دارد، عیوبی هم دارد. یکی از عیوبش این است که گفتم؛ یکی از عیوبش منزوی شدن بچه‌ها در خانه است؛ وقتی که با این تبلت و مانند اینها آشنا شدند، می‌روند سرگرم آن کار می‌شوند و از محیط خانه و خانواده در واقع به‌تدریج دور می‌شوند. باید به اینها توجّه کنید و مراقبت کنید.»(۶)

چارچوب نظری و تحلیل قرآنی

برای تدوین یک راهبرد مؤثر، باید از رویکرد صرفاً انفعالی و بازدارنده به سمت یک «زیست‌جهان فعال» و «هویت‌محور» حرکت کرد. قرآن کریم می‌تواند الگوی مناسبی برای این مقاومت فعال ارائه دهد. در اینجا به سه آیه کلیدی اشاره می‌شود:

آیه اول؛ بنیان‌های محکم خانوادگی :

«وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً...»(۷)

این آیه هسته اصلی قدرت خانواده را «آرامش»، «مودت» و «رحمت» معرفی می‌کند. پژوهش‌های میدانی نشان داده است که با تقویت کارکردهایی مانند حل مسئله و ایفای نقش خانوادگی، می‌توان از شدت تأثیر تهاجم فرهنگی بر خانواده کاست . این یعنی تقویت پیوندهای عاطفی درون خانواده، مصون‌کننده‌ترین عامل در برابر تهاجم است.

آیه دوم؛ راهبرد نفوذناپذیری فرهنگی :

«وَالَّذِینَ کَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَفَسَادٌ کَبِیرٌ»(۸)

این آیه یک الگوی شبکه‌ای از ولایت را ترسیم می‌کند. در عرصه فرهنگ، رسانه‌های غربی با تولید انبوه محتوا، خانواده را هدف می‌گیرند. راهبرد قرآنی در اینجا به معنای «نقادانه زیستن» و عدم پذیرش بی‌چون‌وچرای الگوهای غربی است. همان‌طور که تحلیل‌های گفتمانی نشان داده، یکی از راه‌های مقابله، نقد گفتمان‌های مخربی است که با واژگان فریبنده وارد جامعه می‌شوند .(۹)

آیه سوم؛ عدالت و کرامت در سایه تعهد :

«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...»(۱۰)

در نقد تهاجم فرهنگی غرب، یکی از مهم‌ترین ابزارها، طرح شعار برابری مطلق جنسیتی و نادیده گرفتن تفاوت‌های طبیعی است. آیه فوق با ارائه مفهوم «قَوَّامیت» به‌جای سلطه، بر مسئولیت سنگین مردان در قبال خانواده تأکید دارد. خانواده ایرانی با بازخوانی این مفهوم و تطبیق آن با مقتضیات زمان، می‌تواند الگویی از عدالت جنسیتی ارائه دهد که نه کپی‌برداری از غرب است و نه استبداد سنتی.

راهبردهای مقاومت فعال

راهبرد صرفاً «دفاعی» و «کنترلی» در برابر تهاجم فرهنگی غرب شکست خورده است. بر اساس آموزه‌های قرآنی و تحلیل‌های جامعه‌شناختی، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:

۱. از «ممنوعیت» به «اقناع» و «الگوسازی»: به‌جای ممنوعیت‌های گسترده، باید با تولید محتوای فاخر و نمایش کارآمدی «سبک زندگی ایرانی-اسلامی»، به اقناع مخاطب پرداخت.

۲. توانمندسازی کارکردهای خانواده: پژوهش‌ها نشان داده‌اند که بین تهاجم فرهنگی و کارکرد خانواده رابطه معنی‌دار و منفی وجود دارد. بنابراین، تقویت کارکردهایی مانند حل مسئله، ارتباط مؤثر و ایفای نقش‌های خانوادگی، یک ضرورت انکارناپذیر است .

۳. نواندیشی دینی و بازتفسیر متون: همان‌طور که نقد گفتمان‌های مخرب، یکی از راه‌های مقابله با تهاجم فرهنگی است ، بازتفسیر متون دینی (اجتهاد پویا) متناسب با مقتضیات زمان نیز می‌تواند به خانواده ایرانی اجازه دهد تا بدون احساس «غرب‌زدگی»، نهاد خود را اصلاح کند.

حفاظت از خانواده ایرانی در برابر تهاجم فرهنگی غرب، یک «پروژه تمدنی» است. تجربه تاریخی نشان داده که توسل صرف به شعارهای ضدغربی، نه تنها موجب مصونیت خانواده نشده، بلکه به دلیل ناکارآمدی‌های اقتصادی و فشار اجتماعی، به نوعی شکاف گفتمانی بین نسل‌ها دامن زده است. در مقابل، قرآن کریم با ارائه الگویی مبتنی بر «مودت و رحمت»، «ولایت نقادانه» و «قوامیت مسئولانه»، مسیر میانه‌ای را ترسیم می‌کند که نه انفعال است و نه تقلید محض. آینده خانواده ایرانی در گرو «بازآفرینی هویتی» است؛ هویتی که در آن «ایرانی بودن» و «مسلمان بودن» نه در مقابل «مدرن بودن»، بلکه در امتداد آن تعریف شود.

پی نوشت:

۱.احمدی، خدابخش. (۱۴۰۱). گفتمانسازی خانواده در الگوی اسلامی ایرانی: بررسی و نقد گفتمان‌های مخرب برای خانواده. فصلنامه فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده، ۱۷(۶۰).

۲. سید نژاد، سید علی؛ حاتمی، حمیدرضا؛ شبابی، مهرشاد؛ خلجی، عباس. (۱۳۹۳). رابطه تهاجم فرهنگی غرب و کارکرد خانواده‌های ایرانی. پدافند الکترونیکی و سایبری، ۹(۲۸).

۳.احمدی، خدابخش. (۱۴۰۱). گفتمانسازی خانواده در الگوی اسلامی ایرانی: بررسی و نقد گفتمان‌های مخرب برای خانواده. فصلنامه فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده، ۱۷(۶۰).

۴. فوقی، سامانه؛ اقارب پرست، محمدرضا؛ باقی، عبدالرضا. (۱۴۰۲). تهاجم فرهنگی و آسیب‌های آن به بنیان خانواده ایرانی؛ تحلیل دیدگاه مقام معظم رهبری. فصلنامه علمی پژوهشی خانواده درمانی کاربردی،

۵.بیانات در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید سعید مبعث، ۱۳۹۹/۱۲/۲۱.

۶.بیانات در ارتباط تصویری با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش، ۱۳۹۹/۰۶/۱۱.

۷.سوره روم/ آیه ۲۱

۸.سوره انفال/آیه ۷۳

۹.احمدی، خدابخش. (۱۴۰۱). گفتمانسازی خانواده در الگوی اسلامی ایرانی: بررسی و نقد گفتمان‌های مخرب برای خانواده. فصلنامه فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده، ۱۷(۶۰).

۱۰.سوره نساء/آِه ۳۴

فیروزه دلداری(پژوهشگر، فعال رسانه و فضای مجازی)