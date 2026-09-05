به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنی سندرز، سناتور مستقل ایالت ورمونت، شنبه شب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جنگ غیرقانونی و فاجعه‌بار ترامپ در ایران نه تنها منجر به هزاران تلفات شده است، بلکه اقتصاد را نیز به شدت ویران می‌کند.

وی افزود: میانگین قیمت بنزین در سطح ملی هرگز در تعطیلات آخر هفته روز کارگر از ۴ دلار در هر گالن بالاتر نبوده؛ اما امروز ۴.۱۵ دلار است. سناتور سندرز تاکید کرد: ما باید همین حالا به این جنگ پایان دهیم.

رسانه‌های آمریکایی پیش‌تر خبر داده بودند که قیمت گازوئیل نیز در این کشور بر اثر جنگ فرسایشی علیه ایران، برای نخستین بار به رکورد بی‌سابقه ۵.۸۵ دلار در هر گالن رسید؛ افزایشی که هزینه حمل‌ونقل، مواد غذایی و طیف گسترده‌ای از کالاهای روزمره را بالا برده و فشار اقتصادی ناشی از جنگ را مستقیماً به مصرف‌کنندگان آمریکایی در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره منتقل کرده است.

طبق اعلام اتحادیه مستقل خواربارفروشان، سوخت حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد از هزینه نهایی مواد غذایی را تشکیل می‌دهد. بنابراین افزایش هزینه گازوئیل اغلب به گران‌تر شدن مواد غذایی منجر می‌شود، هرچند ممکن است مدتی طول بکشد تا شوک‌های انرژی در سراسر زنجیره تأمین منتقل شوند.

«حکیم جفریس» رهبر اقلیت دموکرات مجلس آمریکا نیز روز گذشته (۱۳ شهریور) در اظهاراتی با انتقاد از سیاست‌های جنگ‌طلبانه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که جنگ تجاوزکارانه و بی‌دلیل آمریکا علیه ایران شکست خورده است.

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