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تناقض‌گویی بولتون درباره حمله به عروسی سیریک، از تصادفی تا تهمت

۱۴ شهریور ۱۴۰۵ - ۲۳:۱۰
کد مطلب: 1861912
تناقض‌گویی بولتون درباره حمله به عروسی سیریک، از تصادفی تا تهمت

جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین در دولت اول دونالد ترامپ، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری ام‌اس‌ناو، با اشاره به حمله مرگبار آمریکا به مراسم عروسی در بندر کوهستک سیریک که با بمب ۵۰۰ کیلوگرمی انجام شد، ادعا کرد که کشته شدن غیرنظامیان «تصادفی» نبوده اما آن را «عمدی» نیز ندانست و گفت: آمریکا اشتباه خود را می‌پذیرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـجان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین در دولت اول دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری ام‌اس‌ناو، درباره حمله آمریکا به مراسم عروسی در بندر کوهستک شهرستان سیریک در استان هرمزگان اظهار نظر کرد.

بولتون در این مصاحبه گفت: من فکر می‌کنم وقتی به اشتباه خود پی می‌بریم، ایالات متحده نیز آن را می‌پذیرد. البته این چیزی نیست که ما به دنبال انجام آن باشیم.

وی در ادامه ادعا کرد: جای تاسف است که به دلایل مختلف، گاهی اوقات غیرنظامیان کشته می‌شوند و این تصور که به نوعی این یک حمله عمدی توسط ایالات متحده بوده، تهمت است.

گفتنی است، روزنامه تلگراف به تازگی در گزارشی به ابعاد تازه‌ای از حمله آمریکا به مراسم عروسی در بندر کوهستک شهرستان سیریک در استان هرمزگان پرداخت و با استناد به داده‌ها و تحلیل‌ها نوشت که یک بمب ۵۰۰ کیلوگرمی هدایت‌شونده دقیق از سوی آمریکا چنین جنایتی را رقم زد.

جان بولتون در بخش دیگری از این مصاحبه ضمن انتقاد از پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا گفت: فکر نمی‌کنم او از ابتدا صلاحیت این شغل را داشت.

مشاور امنیت ملی پیشین در دولت اول دونالد ترامپ افزود: طبق گزارش‌ها، هگست برای سمت سخنگوی پنتاگون به ترامپ درخواست داده بود که با توجه به پیشینه‌اش، می‌توانست گزینه مناسبی باشد. به هر حال، او در موقعیت بسیار دشواری قرار دارد.

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نظرات

  • خوشبخت IR ۰۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
    مشکلات امروز به ساقی بر میگردد اخه خداوند چشم به ادم داده که شانس خود را امتحان نکند خداوند نگفته از شیطان واز موکل و از همسایه بپرس گفته بفرما چشم و گوش و درک کن
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