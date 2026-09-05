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نخست‌وزیر هند: اگر پاکستان ماجراجویی کند، وارد خاکش می‌شویم

۱۴ شهریور ۱۴۰۵ - ۲۳:۱۶
کد مطلب: 1861918
نخست‌وزیر هند: اگر پاکستان ماجراجویی کند، وارد خاکش می‌شویم

نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، با صدور هشدار شدید نسبت به پاکستان، اعلام کرد که اگر این کشور تلاش کند فعالیت‌های تروریستی در خاک هند انجام دهد، نیروهای هندی وارد خاک پاکستان شده و به خانه‌های آنها حمله خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، شامگاه شنبه در کالج بازرگانی «شری رام» دانشگاه دهلی، با صدور هشدار شدید نسبت به پاکستان گفت: امروز کسانی که تروریسم را گسترش می‌دهند، در موقعیت ضعیفی قرار دارند. اگر پاکستان مرتکب هرگونه ماجراجویی شود، نیروهای مسلح هند وارد خاک آن کشور شده و به آن حمله خواهند کرد.

نخست‌وزیر هند در ادامه تأکید کرد: صلح از جامو و کشمیر تا شمال شرق افزایش یافته و کمر تروریسم شکسته شده است. جهانی که زمانی نگران فلج شدن سیاست هند بود، امروز از پویایی سیاست هند سخن می‌گوید.

گفتنی است، پاکستان پیشتر چنین اتهاماتی را از سوی هند رد کرده است.

نخست‌وزیر هند همچنین ضمن تمجید از پیشرفت کشورش گفت: هند قطب تولید آینده و قطب تحقیق و نوآوری خواهد بود. هند یک ابرقدرت صادرات کشاورزی خواهد بود. هند ایستگاه فضایی خود را خواهد داشت و روزی، هند میزبان المپیکی خواهد بود که جهان را با شگفتی به تماشا خواهد گذاشت.

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