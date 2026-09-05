به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امشب (شنبه) ۱۴ شهریورماه، اقدام تجاوزکارانه آمریکا در حمله به شناورهای تجاری ایرانی در خلیج فارس و دریای عمان در روز شنبه ۱۴ شهریور را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: این اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه که در ادامه تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران و به عنوان بخشی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آن رژیم علیه میهن ما ارتکاب یافته است، نقض واضح بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، جنایت جنگی و تهدیدی آشکار علیه صلح بین‌المللی و امنیت کشتیرانی تجاری است.

این بیانیه می‌افزاید: وزارت امور خارجه با تأکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای دفاع قاطعانه از حاکمیت و منافع ملی خود در برابر تروریسم دولتی و اقدامات تجاوزکارانه آمریکا از جمله تداوم محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و تعرض به کشتی‌های تجاری، یادآور می‌شود که مسئولیت پیامدهای ناشی از تداوم اقدامات تجاوزکارانه و مداخله‌جویانه آمریکا در منطقه بر عهده رژیم آمریکا و همدستان و شرکای آن خواهد بود.

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