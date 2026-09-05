روابط ایران و لبنان باید به مسیر گذشته بازگردد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ «شیخ علی خطیب»، نایب‌ رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، یا اشاره یعنی سفرش به ایران و عراق شرکت در چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی که در تهران و مشهد برگزار شد، گفت: در حاشیه این کنفرانس، با شماری از شخصیت‌های سیاسی و دینی دیدار کردیم.

خطیب ادامه داد: این شخصیت‌ها را در جریان وضعیت لبنان، به‌ویژه جنوب کشور که همچنان شاهد تجاوزات اسرائیل است، و رنج‌هایی که مردم ما متحمل می‌شوند، قرار دادیم و خواستار مداخله در همه زمینه‌ها برای توقف این تجاوز، تضمین عقب‌نشینی اسرائیل و بازگشت مردم ما به شهرها و مناطق خود شدیم.

وی تأکید کرد: آمادگی کامل این مسئولان برای کمک در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را لمس کردیم و همچنین شاهد اهتمام آنها به حفظ وحدت لبنان با همه مؤلفه‌های آن بودیم. امیدواریم در مرحله آینده، این آمادگی‌ها به واقعیت تبدیل شود و به رنج مردم ما پایان دهد.

نایب‌ رئیس مجلس اعلای لبنان در پایان خواستار ازسرگیری روابط لبنان با جمهوری اسلامی ایران در سطح گذشته، به‌ویژه در حوزه دیپلماتیک، شد و گفت باید پروازهای مستقیم میان بیروت و تهران نیز از سر گرفته شود؛ چراکه شهروندان لبنان و ایران برای سفر میان دو کشور با دشواری‌های زیادی مواجه هستند.

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