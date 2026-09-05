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نایب‌ رئیس مجلس اعلای لبنان:

روابط ایران و لبنان باید به مسیر گذشته بازگردد

۱۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۱:۳۸
کد مطلب: 1861968
روابط ایران و لبنان باید به مسیر گذشته بازگردد

نایب‌ رئیس مجلس اعلای لبنان خواستار ازسرگیری روابط لبنان با جمهوری اسلامی ایران در سطح گذشته، به‌ویژه در حوزه دیپلماتیک، شد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع)  _ ابنا _ «شیخ علی خطیب»، نایب‌ رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، یا اشاره یعنی سفرش به ایران و عراق  شرکت در چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی که در تهران و مشهد برگزار شد، گفت: در حاشیه این کنفرانس، با شماری از شخصیت‌های سیاسی و دینی دیدار کردیم.

خطیب ادامه داد: این شخصیت‌ها را در جریان وضعیت لبنان، به‌ویژه جنوب کشور که همچنان شاهد تجاوزات اسرائیل است، و رنج‌هایی که مردم ما متحمل می‌شوند، قرار دادیم و خواستار مداخله در همه زمینه‌ها برای توقف این تجاوز، تضمین عقب‌نشینی اسرائیل و بازگشت مردم ما به شهرها و مناطق خود شدیم.

وی تأکید کرد: آمادگی کامل این مسئولان برای کمک در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را لمس کردیم و همچنین شاهد اهتمام آنها به حفظ وحدت لبنان با همه مؤلفه‌های آن بودیم. امیدواریم در مرحله آینده، این آمادگی‌ها به واقعیت تبدیل شود و به رنج مردم ما پایان دهد.

نایب‌ رئیس مجلس اعلای لبنان در پایان خواستار ازسرگیری روابط لبنان با جمهوری اسلامی ایران در سطح گذشته، به‌ویژه در حوزه دیپلماتیک، شد و گفت باید پروازهای مستقیم میان بیروت و تهران نیز از سر گرفته شود؛ چراکه شهروندان لبنان و ایران برای سفر میان دو کشور با دشواری‌های زیادی مواجه هستند.

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