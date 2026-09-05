به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ شیخ حمام همودی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق روز شنبه تأکید کرد که پایان حضور نیروهای خارجی در عراق، مطالبه‌ای ملی و مبتنی بر قانون اساسی است و از آن عقب‌نشینی نخواهد شد.

وی همچنین اعلام کرد که ۳۰ سپتامبر، آغاز رسمی طرح حاکمیت کامل و فراگیر خواهد بود.

حمودی اظهار کرد: طرح موضوع انحصار سلاح در شرایطی که منطقه ملتهب است، نقض حاکمیت عراق همچنان ادامه دارد و گروه‌های مسلح خارجیِ متخاصم با کشورهای همسایه در عراق حضور دارند، اقدامی اشتباه بود.

وی افزود: به برکت خون شهدا و با روحیه اصیل حسینی ملت ما، تصمیم گرفتیم پرونده انحصار سلاح را از یک بحران به فرصتی تاریخی تبدیل کنیم تا طرح حاکمیت ملی کامل و فراگیری را آغاز کنیم.

حمودی ادامه داد: انحصار سلاح تنها بخشی از پروژه ملی گسترده‌تر ماست و با این موضوع بر اساس رویکردی واقع‌بینانه، از طریق تفاهم، به‌صورت مرحله‌ای و با معیار واحد برخورد خواهیم کرد و در این زمینه از تجربه‌های موفق جهانی در زمینه دولت‌سازی بهره خواهیم گرفت.

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