به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کارشناس مسائل غرب آسیا با تاکید بر اهمیت استراتژیک تپه علی‌ الطاهر در لبنان، اظهار کرد: جبهه مقاومت از ایران، عراق و یمن و دیگر بخش‌ها در برابر اقدامات صهیونیست‌ها در لبنان سکوت نخواهند کرد.

با وجود گفت‌وگوهایی که دولت لبنان برای برقراری صلح و آتش بس دنبال می‌کند، شاهد حملات گسترده رژیم صهیونیستی در مناطق مختلفی از لبنان به ویژه در جنوب هستیم. رژیم اسرائیل طی 24 ساعت گذشته مناطقی در جنوب لبنان، بقاع غربی در شرق این کشور، شهرک‌های «الرمادیه»، «میفدون» و «النبطه الفوقا» را هدف قرار داده است. این در حالی است که رژیم صهیونیستی ادعای «کنترل عملیاتی» ارتش این رژیم بر بخشی از تپه «علی‌ الطاهر» در جنوب لبنان را دارد اما به نظر می‌رسد این مساله بیش‌تر هیاهو و جنگ روانی صهیونیست‌ها باشد.

تحولات حاکی از این است که رژیم اسرائیل با حملات هوایی و زمینی، به‌دنبال تسلط بر این ارتفاع و زیرساخت‌های زیرزمینی منتسب به حزب‌الله در این منطقه باشد. ارتش رژیم اسرائیل روز گذشته اعلام کرد که به «کنترل عملیاتی» این منطقه و مجموعه تونل‌های زیرزمینی آن دست یافته است. با این حال، بنا بر گزارش منابع مختلف خبری و امنیتی درباره میزان و عمق واقعی این کنترل اختلاف نظر وجود دارد. علاوه بر این برخلاف رژیم اسرائیل که سعی دارد کنترل بر این منطقه را با اهمیت امنیتی بالا و راهبردی معرفی کند، حزب‌الله و برخی منابع، اهمیت این تحول را محدودتر ارزیابی کرده‌اند.

«حسین کنعانی‌مقدم» کارشناس مسائل غرب آسیا و دبیر انجمن بین‌المللی ضد صهیونیستی در گفت‌وگویی اظهار کرد: از 3-4 هفته قبل شاهد بودیم که با چراغ سبز ترامپ، صهیونیست‌ها عملیات علیه تپه استراتژیک علی‌ الطاهر که یک نقطه مهم است را آغاز کردند تا بر جنوب شرقی لبنان و شمال رود لیتانی تسلط داشته باشد. اگر این منطقه در اختیار صهیونیست‌ها قرار گیرد، می‌توانند تا بیروت عملیات‌های خود را ادامه دهند.

وی با بیان این‌که «این اقدامات نتیجه خیانت دولت لبنان از جمله نواف سلام و رئیس جمهور این کشور نسبت به مقاومت است آن‌ هم در پی سازشی که میان آن‌ها و آمریکا و رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد» گفت: البته حزب‌الله بارها اعلام کرده که اگر سد دفاعی حزب‌الله و مقاومت وجود نداشته باشد، اسرائیل کل لبنان را تصرف خواهد کرد، همان‌طور که جنوب لبنان را به بهانه خلع سلاح تصرف کردند، در شمال رود لیتانی نیز به دنبال توسعه‌طلبی هستند.

این کارشناس مسائل منطقه با اشاره به اخبار ضد و نقیض درباره وضعیت منطقه مذکور گفت: اگر منطقه علی الطاهر به طور کلی به تصرف در آمده بود چرا هر روز عملیات‌های مختلف زمینی، دریایی و هوایی انجام می‌شود، لذا انتشار این اخبار نشان می‌دهد که بخشی از اقدامات آن‌ها نوعی جنگ روانی است.

کنعانی ‌مقدم در ادامه اظهار کرد: همان قدر که حزب‌الله نشان داد در مقابل صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها می‌ایستد، دولت لبنان نشان داد که هیچ تعهدی به سرزمین خود ندارد. بعید می‌دانم اگر جنوب لبنان اشغال شود و حتی تا بیروت بیایند ارتش لبنان اقدامی نخواهد کرد.

دبیر انجمن بین‌المللی ضد صهیونیستی با تاکید بر این‌که جبهه مقاومت، از ایران، عراق و یمن و دیگر بخش‌ها در برابر اقدامات صهیونیست‌ها سکوت نخواهند کرد، گفت: در مورد ضاحیه نیز خط قرمز تعیین کردیم. ترامپ ناچار شد شرایط را بپذیرد، با توجه به این‌که ایران قدرت بازدارندگی دارد و دو موقعیت مهم در تنگه هرمز و همچنین باب‌المندب را در اختیار دارد می‌تواند به آمریکا فشار اقتصادی وارد کند تا قلاده سگ هارش را بگیرد.

وی افزود: در واقع ایران، یمن و حشد الشعبی این امکان را دارند که مواضع صهیونیست‌ها را هدف قرار داده و به کمک حزب‌الله بروند، آن‌ها نیز ناچار هستند تا از منطقه علی الطاهر عقب نشینی کنند یا آمریکا باید هزینه اقدامات نتانیاهو را بپردازد. از این رو به نظر می‌رسد مقاومت در نقطه سرنوشت‌سازی قرار گرفته است و جمهوری اسلامی ایران نیز تکلیف سنگینی به دوش دارد، زمانی که آمریکا و اسرائیل تجاوز خود به ایران را آغاز کردند حزب‌الله به کمک ما آمد و اکنون باید در مقابل پاسخ مناسبی دهیم.

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